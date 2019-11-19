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最多一人貪逾人民幣10億 中共「億元貪官」多達40人

2019-11-19 21:59聯合報 記者張運祥╱即時報導

中共18大以來，「億元貪官俱樂部」已達40人。新華社
中共18大以來，「億元貪官俱樂部」已達40人。新華社
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財新網報導，中共18大以來，「億元貪官俱樂部」已達40人。其中，官職最高者是時任17屆中央政治局常委的周永康，受賄金額合計人民幣1.29億餘元；山西省呂梁市原副市長張中生貪汙金額超過10億元，目前涉案金額最高。

報導稱中共19大後，落馬高官受賄金額首現低於千萬元者。據大陸最高法院官網消息，江蘇原副省長繆瑞林一審獲刑10年六個月，被認定受賄720萬餘元。

11月19日上午，山東青島中院公開宣判繆瑞林受賄一案，對繆瑞林以受賄罪判處有期徒刑10年六個月，並處罰金人民幣70萬元；對繆瑞林受賄所得財物予以追繳，上繳國庫。繆瑞林當庭表示服從法院判決，不上訴。

法庭經審理查明：2005年至2016年，繆瑞林利用擔任江蘇宿遷副市長、市長，中共宿遷市委書記，江蘇省副省長，南京市長的職務便利，為有關單位與個人在企業專案審批、獲取貸款、工程項目承攬、費用結算及親屬工作調動、子女入學等事項上提供幫助，直接或通過其妻非法收受相關人員給予的財物，共計折合人民幣720萬餘元。

繆瑞林成為此間首名受賄金額低於千萬元的落馬高官，中共19大以來落馬並受刑的高官已達17人，此前受賄最低者為遼寧原副省長劉強的1063萬餘元。

據財新不完全統計，中共18大以來落馬高官中，被認定受賄低於千萬元的至少有14人，分別是：中國人保集團原總裁王銀成（870.2萬元，獲刑11年），四川原副省長李成雲（636.3萬元，獲刑10年），中國電信原董事長常小兵（376.2萬元，獲刑六年），遼寧人大常委會原副主任鄭玉焯（15.6萬元，數罪並罰獲刑三年半），南航原總經理司獻民（789.2萬元，獲刑10年半），廣西黨委原常委、南寧市委原書記余遠輝（901.1萬元，獲刑11年），原國家行政學院常務副院長何家成（710.7萬元，獲刑九年），國家體育總局原副局長肖天（796萬元，獲刑10年半），山西省委原常委、太原市委原書記陳川平（91萬元，數罪並罰獲刑六年半），河北省委原常委、省委組織部原部長梁濱（557.9萬元，獲刑八年），環保部原副部長張力軍（242.9萬元，獲刑四年），陝西政協原副主席祝作利（854萬元，獲刑11年），江西人大常委會原副主任陳安眾（810萬元，獲刑12年），國家信訪局原副局長許傑（610多萬元，獲刑13年）等。

繆瑞林是中共19大後江蘇「首虎」，最後一次出現在公眾視野是在2018年11月13日。就刑期而言，中共19大以來落馬高官中，有兩人刑期比繆瑞林短。

刑期最短的是首名投案自首高官、曾任河北省委原常委、省委宣傳部原部長的艾文禮。他被認定受賄6478萬餘元，但案發前攜帶贓款贓物主動到中央紀委國家監委投案，如實供述自己罪行，構成自首，被判處八年有期徒刑。

與之相類似，北京市委原常委、常務副市長李士祥，被認定受賄8819.2萬元，鑒於自動投案，如實供述犯罪事實，從而被判處10年有期徒刑。

中共19大人民幣

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