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中聯辦：香港司法機關應尊重中共全國人大常委會決定

2019-11-19 19:55聯合報 記者賴錦宏／即時報導

香港中聯辦19日晚表示，注意到香港高等法院裁定《緊急法》部分條款違反基本法的規定，中聯辦表示，特區的行政機關、立法機關和司法機關在依法履行職責、行使相關權力時，應當尊重中共全國人大常委會的有關決定。

據香港電台報導，中聯辦認為，根據中共「憲法」第67（4）條關於中共全國人大常委會解釋法律的規定，和基本法第158（1）條關於「本法的解釋權屬於全國人民代表大會常務委員會」的規定，對香港本地法律是否抵觸基本法的最終判斷權，毫無疑問屬於全國人大常委會。

香港終審法院早在有關案件的判決中就已認同，全國人大常委會解釋基本法的權力，來自於《中華人民共和國憲法》並載於基本法，屬於一般性和不受約制的權力。

中聯辦相信，面對止暴制亂、恢復秩序這一當前最重要最緊迫的任務，香港社會各界一定會全力支持行政長官和特區政府依法施政、積極作為，全力支持香港警方嚴正執法，全力支持香港司法機構依法懲治暴力犯罪分子。

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香港人大常委會全國人大

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