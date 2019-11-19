中美防長會談 魏鳳和：絕不容忍台獨
2019-11-19 13:06世界日報 華盛頓報導
美國國防部長艾思博（Mark Esper）與中國國務委員兼國防部長魏鳳和在泰國曼谷會晤，中方指魏鳳和就台灣、涉港等問題提出中方立場，並表態決不容忍重大「台獨」事變；美國國防部的聲明稱雙方交流富成效，但未說明是否提及台灣、香港等議題。
在曼谷參加東盟(東協)國防部長擴大會議的艾思博與魏鳳和18日進行雙邊會談，美國國防部發布聲明表示，雙方進行富成效的交流，並以雙方本月5日的通話為基礎，進一步確立具建設性、以結果為導向的美中防務關係的願景與要務。
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美方表示，艾思博表達對於強化溝通管道、有效管控分歧、尋求共識的意願；這次會議推進艾思博所關注的事項，包括確保美中防務關係能預防並管控風險，降低誤判，並在共同利益事項方面加強合作。
中國國防部新聞發言人吳謙18日在曼谷舉行記者會，指魏鳳和就台灣、南海、涉港等問題重申了中方立場；在台灣問題上，魏鳳和強調中方始終致力於以和平方式解決台灣問題，但決不容忍發生重大「台獨」事變，中方要求美方慎重處理台灣問題，不要給台海局勢增加新的不確定因素。
關於艾思博如何回應魏鳳和在台灣問題上的立場，至截稿前，美國防部尚未回應。
對於中國首艘自製航母近期通過台海，白宮國安會前亞太事務資深主任、現「戰略暨國際研究中心」（CSIS）亞洲事務資深副會長的葛林（Michael Green）受訪表示，華府等地相當同情中華民國總統蔡英文；外界也預期解放軍會在台灣總統大選前，秀肌肉警告蔡，但這種作法適得其反，反而幫蔡英文建立一個全球後援會。
吳謙還說，魏鳳和重申，中方維護南海領土主權和海洋權益的意志堅定不移，要求美方停止到南海炫耀武力，不要挑動南海局勢升溫。
吳謙表示，兩國防務部門和軍隊應在防務安全領域保持經常性溝通，深化務實合作，妥善管控分歧，切實發揮好兩軍關係作為兩國關係「穩定器」的作用，為共同推進以協調、合作、穩定為基調的中美關係作出積極貢獻。
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