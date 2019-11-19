馬紹章：丟掉奶嘴 台灣民主才會長大

2019-11-19 10:40 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ／即時報導



海基會前副董長兼發言人馬紹章今（19）日在「遠見華人精英論壇」撰文指出，台灣在民主化的歷程中歷三次政黨輪替，依照美國學者杭廷頓（Samuel Huntington）的標準，台灣的民主已經鞏固了。但事實上，台灣的民主仍在吸奶嘴階段，根本還沒有長大。尤其選舉即將到來，民主幼稚病的癥狀愈來愈明顯。

馬紹章表示，台灣民主的奶嘴有兩個牌子，一個是統獨牌，一個是明星牌，只有丟掉這兩個牌子的奶嘴，台灣民主才能長大。大人給小孩奶嘴，其實是給小孩一個虛假的安全感，非常廉價，卻有用。民進黨給台灣民主餵的是統獨牌奶嘴。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

為什麼要用奶嘴來形容統獨？馬紹章指出，台灣有相當多人用意識型態這四個字來形容統獨，但看了數十年的統獨之辯，根本就沒有意識型態的內涵，其實就是民族主義的情感與情緒而已。因此，統獨與奶嘴的性質更接近，它是空心的，不能真正讓小孩吃飽，卻能得到心理的慰藉。

台灣民眾長期吸食統獨奶嘴，養成三個壞習慣。馬紹章指出，第一個壞習慣，把統獨當成衡量公共事務，甚至於是非對錯的天平，這也是台灣有總統選舉至今，從未見過有意義的政策辯論的原因。在統獨面前，誠信不重要，能力不重要，只要政治正確就ＯＫ。第二個壞習慣，當台灣面對中國大陸的崛起時，陷入了統獨單一面向的思考，而且是負面思考。

簡單地說，中共是威權政府，必然會垮台，而不思考中共政權的其它特質；中共任何對台作為，都是統戰，都要拒絕，而不思考台灣可以如何利用；中共不講信用，所以不能談和平協議，而不思考如何創造中共不必也不會違背協議的條件；統一就是被中國統一，而不思考統一可以是雙向的，其內涵更可以是多元的；每一次選舉，都說是台灣保衛戰，但選了六次，政黨輪替三次，台灣有被賣掉嗎？現在看起來，這個傾向似乎是隨著中共實力的增強而強化。

馬紹章稱，統獨牌的第三個壞習慣，是統獨的價值凌駕於民主之上。如果說民主是台灣面對中國大陸時的驕傲，為什麼民進黨反而在這幾年不斷限縮民主？尤其是民主制度所必需的獨立機關，如監察院、大法官、中選會、ＮＣＣ等等，都已失去了獨立性，至於應代表社會良心的知識分子以及新聞媒體，也是一樣受到統獨奶嘴的控制。統獨奶嘴不丟，台灣民主不僅不會長大，還會愈來愈畸形。

台灣民主的第二個奶嘴是明星牌，也就是對政治人物的迷戀，例如＊神、＊迷、＊粉的稱呼，都是這種迷戀的反映。民主要長大，需要的是公民，公民才會當主人，而不會迷戀政治人物，更不會把政治人物當救世主。公民無偶像，因為主人不會把公僕當偶像。一旦把政治人視為偶像，你就成了政治人物的工具，他一吹號角，你就會隨之歡唱。