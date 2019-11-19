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馬紹章：丟掉奶嘴 台灣民主才會長大

2019-11-19 10:40聯合報 記者蔡敏姿／即時報導

海基會前副董長兼發言人馬紹章今（19）日在「遠見華人精英論壇」撰文指出，台灣在民主化的歷程中歷三次政黨輪替，依照美國學者杭廷頓（Samuel Huntington）的標準，台灣的民主已經鞏固了。但事實上，台灣的民主仍在吸奶嘴階段，根本還沒有長大。尤其選舉即將到來，民主幼稚病的癥狀愈來愈明顯。

馬紹章表示，台灣民主的奶嘴有兩個牌子，一個是統獨牌，一個是明星牌，只有丟掉這兩個牌子的奶嘴，台灣民主才能長大。大人給小孩奶嘴，其實是給小孩一個虛假的安全感，非常廉價，卻有用。民進黨給台灣民主餵的是統獨牌奶嘴。

為什麼要用奶嘴來形容統獨？馬紹章指出，台灣有相當多人用意識型態這四個字來形容統獨，但看了數十年的統獨之辯，根本就沒有意識型態的內涵，其實就是民族主義的情感與情緒而已。因此，統獨與奶嘴的性質更接近，它是空心的，不能真正讓小孩吃飽，卻能得到心理的慰藉。

台灣民眾長期吸食統獨奶嘴，養成三個壞習慣。馬紹章指出，第一個壞習慣，把統獨當成衡量公共事務，甚至於是非對錯的天平，這也是台灣有總統選舉至今，從未見過有意義的政策辯論的原因。在統獨面前，誠信不重要，能力不重要，只要政治正確就ＯＫ。第二個壞習慣，當台灣面對中國大陸的崛起時，陷入了統獨單一面向的思考，而且是負面思考。

簡單地說，中共是威權政府，必然會垮台，而不思考中共政權的其它特質；中共任何對台作為，都是統戰，都要拒絕，而不思考台灣可以如何利用；中共不講信用，所以不能談和平協議，而不思考如何創造中共不必也不會違背協議的條件；統一就是被中國統一，而不思考統一可以是雙向的，其內涵更可以是多元的；每一次選舉，都說是台灣保衛戰，但選了六次，政黨輪替三次，台灣有被賣掉嗎？現在看起來，這個傾向似乎是隨著中共實力的增強而強化。

馬紹章稱，統獨牌的第三個壞習慣，是統獨的價值凌駕於民主之上。如果說民主是台灣面對中國大陸時的驕傲，為什麼民進黨反而在這幾年不斷限縮民主？尤其是民主制度所必需的獨立機關，如監察院、大法官、中選會、ＮＣＣ等等，都已失去了獨立性，至於應代表社會良心的知識分子以及新聞媒體，也是一樣受到統獨奶嘴的控制。統獨奶嘴不丟，台灣民主不僅不會長大，還會愈來愈畸形。

台灣民主的第二個奶嘴是明星牌，也就是對政治人物的迷戀，例如＊神、＊迷、＊粉的稱呼，都是這種迷戀的反映。民主要長大，需要的是公民，公民才會當主人，而不會迷戀政治人物，更不會把政治人物當救世主。公民無偶像，因為主人不會把公僕當偶像。一旦把政治人視為偶像，你就成了政治人物的工具，他一吹號角，你就會隨之歡唱。

「民主政治的一個重要基礎，就是對政治人物永遠保持警覺，抱持懷疑之情。」馬紹章表示，政治人物一旦被當成偶像，他就真的會以為自己無所不能，會把群眾當工具，對權力變得愈來愈貪得無厭。歷史上的狂人皆是如此，尤其是幼年民主，更容易如此。

海基會前副董事長馬紹章。照片／工商協進會網站
海基會前副董事長馬紹章。照片／工商協進會網站
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