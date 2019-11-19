王丹：暴力一時鎮壓 卻製造一生的敵人

2019-11-19 08:22 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ／台北即時報導



香港理工大學學生和示威者連日來與警察激烈交手，港警已將理大團團圍住。中國大陸民運人士王丹說，中共專制政權迷信暴力，是他們最愚蠢的地方，也是他們必將滅亡的重要原因。

王丹在臉書發文說，迷信暴力的政權，忘記了一件事情，那就是：也許你一時鎮壓了對手，但是凡是被你暴力相向的人，將會成為你的一生的敵人。中共就是這樣貌似強大實則愚蠢的迷信暴力的政權。

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王丹說，當初中共六四屠殺，自以為穩住了政權，但是他們這一代中的很多人，一生視中共為仇人，即使嘴上不說，心裏也永遠不會忘記這份仇恨。這份仇恨，像陰影一樣，一直伴隨中共30年，還會繼續下去，一直到他們這一代報仇雪恨為止。

他指出，今天中共在香港做的，是同樣的事情。他們用暴行，或許可以一時鎮壓香港的年輕世代。但是，這一代香港年輕人，以及他們的家人朋友，將一生成為中共的死敵。「如果我們這一代無法推翻中共，他們也會接棒進行。中共迷信暴力，就是不斷給自己製造敵人。天下還有比這更蠢的政權嗎？」