廣告商支出更審慎 壹傳媒上半年虧損增8.9%至12.3億元
2019-11-19 00:10
聯合報 特派記者林宸誼
/上海即時報導
壹傳媒18日盤後發布截至2019上半年財報，受廣告商的支出更為審慎、數位業務面臨線上程序化廣告的劇烈競爭、報紙流通量下降削弱了印刷業務的創收潛力，淨虧損擴大8.9%，至3.12億港元（新台幣12.3億元）。
2019年上半年營收年減15.9%，至5.56億港元。
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公告指出，其中2.25億港元與3.31億港元，分別源於數碼業務分部及印刷業務分部的收益。
虧損主要由於集團的核心市場香港及台灣存在不確定因素，導致廣告商的支出更為審慎，此外集團的數位業務面臨線上程序化廣告的劇烈競爭，報紙流通量下降削弱了印刷業務的創收潛力。
智通財經報導，壹傳媒推出並實施數位內容的付費訂閱服務，此項劃時代的成就標誌著業務模式的重大演進，該項服務在香港、台灣及海外市場迅速積累超過100萬的付費訂戶，表現超乎預期。
壹傳媒18日收盤價0.32港元，跌幅1.56%。
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