數十位中學校長往香港理大援救百餘名學生
2019-11-18 20:46
聯合報 記者賴錦宏
／即時報導
十八日入夜後，示威者現時仍在香港理大及附近的漆咸道南一帶聚集。立法會議員葉建源聯同30多位中學校長，呼籲警方和學生雙方均保持冷靜、克制，他們表示，理大內有來自40多間學校、約100名的中學生被困，有學校教職員希望進入校園協助學生亦受阻。他表示，有數十位中學校長前往理大支援學生。
據星島網，葉建源指出，不少學生家長及師長等亦因未能前往現場而感到非常憂慮，並指希望香港警方能批准校長及老師進入理大校園，陪伴其學生及提供相關協助。他又指出，明白不少被困的學生受傷，或情緒受到影響，但指希望同學們知道，在理大以外，父母、師長和同學仍與他們同行，希望同學們不要傷害自己，以及保持鎮定。
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他表示，香港教育界會定當盡能力協助有需要的學生，並會提供適切的情緒支援，又要求警方准許校長及老師能夠擔當中間斡旋的角色，進入理大校園協助未成年學生平安離開，並陪同他們接受警方需要的手續。
另外，葉建源還表示，基於校園內有人受傷，要求香港警方保持克制，不要使用過度武力對待學生及阻止救援，或拘捕校園內的義務醫護人員。現在情況已十分危急，教育界希望政府當局以未成年人士的福祉為優先，盡早准許教育界介入及協助所有未成年學生，使同學能平安回家。
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