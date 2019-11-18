反送中升溫與新疆教再教育營 陸外交部今被連番追問

2019-11-18 20:38 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 呂佳蓉 ／北京即時報導



香港反送中運動連日情勢緊張，引發各界關注，加上紐約時報近來報導揭露新疆「再教育營」大規模拘禁的政治決策和運作方式，今日大陸外交例行記者會上，大陸外交部發言人耿爽被連番提問香港與新疆兩項議題。

據大陸外交部今日的訊息指出，對於紐約時報16日報導稱，獲悉一批大陸內部文件顯示，大陸在新疆組建拘禁營，對穆斯林進行大規模鎮壓一事，耿爽重申，「新疆事務純屬中國內政」，新疆問題是反暴恐和反分裂問題。

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耿爽表示，2015年至今，陸方已就新疆反恐去極端化鬥爭、職業技能教育培訓工作等發佈了7本白皮書，包括「新疆的職業技能教育培訓工作」，有關新疆各方面的問題已經說得清清楚楚、明明白白。

耿爽接著批評紐約時報不僅對上述事實閉目塞聽，甚至用移花接木、斷章取義的拙劣手法炒作「內部文件」，誣衊抹黑大陸新疆的反恐和去極端化努力，「其居心何在？」

媒體則追問，新疆再教育營的收教學員總數多少，目前收教的與離開的人數是多少，耿爽則回應，陸方以發布7本白皮書，新疆各方面的問題已經說得清清楚楚、明明白白，並要記者向主管方面詢問。

媒體再問，陸方是否擔心紐約時報的報導，會引發國際上對大陸新疆政策的批皮，耿爽則說，新疆持續保持繁榮穩定、民族團結、社會和諧，就是對個別媒體、個別人，包括一些反華勢力不良用心和「抹黑誣衊之詞」最有力的回擊。

至於大陸國家主席習近平近來對香港問題發表講話，是否代表陸方在香港問題上的立場發生變化？港警是否允許學生離開校園？外界對港警將使用實彈表示憂慮的連番提問，耿爽回稱，習近平重要講話精神，陸方會堅決貫徹落實，並稱目前發生在香港的已經不是簡單的和平示威了，而是一小撮「極端暴力犯罪分子」對普通市民的暴行。

耿爽說，他們試圖干擾香港社會的正常運轉，已經危及公共秩序。香港員警完全是在依法保障香港居民的生命和財產安全，維護正常的社會秩序。

而南韓多所大學出現大陸留學生撕毀支持香港示威大字報的事件，耿爽表示，海外華人華僑和大陸留學生通過不同方式表達對當前香港局勢的關注，表達要求維護香港繁榮穩定的願望，也表達維護主權的決心。