陸頒布「26條措施」 劉結一：會繼續落實各項措施

2019-11-18 16:31 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 呂佳蓉 /北京即時報導



中共中央台辦、大陸國務院台辦主任劉結一今日表示，大陸頒布「26條措施」是貫徹中共中央總書記習近平元月二日重要講話與中共十九屆四中全會精神，在促進兩岸交流合作、深化兩岸融合發展、保障台灣同胞福祉方面完善制度安排和政策措施的具體行動。他也說，大陸會繼續落實各項措施。

由北京大學台灣研究院、中華全國台灣同胞聯誼會、文旅會等單位舉辦的第五屆「中華文化論壇」17日至20日在北大舉行，本屆論壇主題為「實現同胞心靈契合，增進和平統一認同」。劉結一出席論壇並發表致詞，兩岸共300多名人士與會，包含多名重量級涉台學者。

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劉結一在致詞中指出，大陸將繼續落實各項措施，為台灣同胞分享大陸發展機遇創造有利條件，支持鼓勵更多台灣同胞參與到中華文化傳承、發展和創新進程中來，厚植兩岸同胞精神紐帶，實現心靈契合，為共謀中華民族偉大復興增添強大的精神力量

劉結一表示，五千年中華文化承載著中華民族最根本的精神基因，代表著中華民族最獨特的精神標識，是兩岸同胞的寶貴財富和心靈紐帶。兩岸文化交流為中華文化的傳承發展不斷注入新活力，對增進兩岸同胞情感、促進兩岸關係和平發展發揮了重要作用。