中美防長會晤 陸：大陸絕不容忍重大台獨事變發生

2019-11-18 13:24 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 呂佳蓉 /北京即時報導



針對大陸國務委員兼國防部長魏鳳和與美國國防部長艾思博（Mark Esper）舉行會晤的情況，大陸國防部新聞發言人吳謙表示，魏鳳和針對台灣、南海、涉港等問題重申了陸方立場。在台灣問題上，陸方絕不容忍發生重大台獨事變，並要求美方慎重處理台灣問題。

據環球時報報導，吳謙在曼谷舉行媒體吹風會，介紹魏鳳和與艾思博舉行會晤的有關情況。吳謙指出，魏鳳和強調陸方始終致力於以和平方式解決台灣問題，但決不容忍發生重大台獨事變，陸方要求美方慎重妥善處理台灣問題，不要給台海局勢增加新的不穩定因素。

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吳謙說，18日上午中美防長會晤，此次會晤是積極的、富有建設性的。兩國防長就中美兩國兩軍關係以及共同關心的國際和地區熱點問題交換了意見，達成了一些共識。

吳謙指出，雙方一致認為，中美兩軍關係是雙方關係的重要組成部分，發展健康穩定的兩軍關係不僅有利於雙方與雙方軍隊，也有利於地區和世界的和平與穩定。

吳謙說，雙方防務部門和軍隊應落實大陸國家主席習近平與美國總統川普的重要共識，在防務安全領域保持經常性溝通，深化務實合作，妥善管控分歧，切實發揮好兩軍關係作為兩國關係「穩定器」的作用，為共同推進以協調、合作、穩定為基調的中美關係作出積極貢獻。