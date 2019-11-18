陸委會稱未拒延長加班機 劉結一：希望他們說到做到！

2019-11-18 12:13 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 呂佳蓉 /北京即時報導



針對適度延長兩岸春節加班機一事，大陸國台辦主任劉結一今日上午表示，陸方希望這件事情能夠做好、做實，台灣同胞回家，天經地義。現場台媒追問，陸委會稱沒有拒絕，劉結一則回應，「我希望他們說到做到！」

陸媒12日報導，台灣拒絕適度延長兩岸春節加班機，陸委會隨後指出與事實不符，按過去慣例均能滿足國人返鄉需求。13日大陸國台辦發言人馬曉光則再次指出，事實只有一個，即台灣民航主管明確拒絕。

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劉結一表示，台胞有回家的需要，就應做出相應的安排，大陸的航空公司都願意滿足台胞的需求，讓他們能夠順利的回家，在這方面若涉及任何障礙，都毫無道理。這實際上就是在破壞台胞想回家的利益。

由北京大學台灣研究院、中華全國台灣同胞聯誼會、文旅會等單位舉辦的第五屆「中華文化論壇」17日至20日在北大舉行，本屆論壇主題為「實現同胞心靈契合，增進和平統一認同」。劉結一、行政院前院長劉兆玄發表致詞，兩岸共300多名人士與會。