港警證實出動音波炮！外界憂其殺傷力

2019-11-18 10:08 聯合報 編譯 聯合報 編譯 胡夢瑋 ／即時報導



南華早報報導，香港警察17日在香港理工大學使用具有爭議性的鎮暴聲波儀器，俗稱「音波炮」的長距離揚聲裝置（LRAD）。對此，香港警方否認該裝置為武器、會對人體造成傷害，但民權觀察者抱懷疑心態。

香港警察17日首次使用10年前購買的鎮暴聲波儀器。根據位於紅磡香港理工大學報導警民衝突的現場記者，香港警察裝甲車傳出低頻的「嗚--嗚--」聲。

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一名警察發言人證實，警方透過裝設在裝甲車上俗稱「音波炮」的長距離揚聲裝置警告抗議民眾。他說，這部裝置能在嘈雜的環境下遠距離傳遞重要訊息，並稱該系統並非武器而是廣播系統。

但根據維基百科，長距離揚聲裝置為聲波武器的一種。

警方發言人表示，「和媒體報導的不一樣，長距離揚聲裝置並不會發出會令人暈眩、嘔吐或失去方向感的超低頻率聲音」，外界傳聞錯誤，警方對於使用系統有嚴格的方針及規範。

中國政府於2012年宣稱，在2009年購買裝甲車時同時購入兩台LRAD，該裝置有效傳輸距離達300公尺，LRAD有「警告音調」功能，與警察及消防隊使用的警報器相似，是一般人能夠接受的普通頻率。

不過，民權觀察者團體王浩賢（Icarus Wong Ho-yin）抱懷疑心態，他表示紐約警察曾經使用過類似裝置，抗議民眾隨後出現暈眩狀況。