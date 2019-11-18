港警證實出動音波炮！外界憂其殺傷力
2019-11-18 10:08
聯合報 編譯胡夢瑋
／即時報導
南華早報報導，香港警察17日在香港理工大學使用具有爭議性的鎮暴聲波儀器，俗稱「音波炮」的長距離揚聲裝置（LRAD）。對此，香港警方否認該裝置為武器、會對人體造成傷害，但民權觀察者抱懷疑心態。
香港警察17日首次使用10年前購買的鎮暴聲波儀器。根據位於紅磡香港理工大學報導警民衝突的現場記者，香港警察裝甲車傳出低頻的「嗚--嗚--」聲。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
一名警察發言人證實，警方透過裝設在裝甲車上俗稱「音波炮」的長距離揚聲裝置警告抗議民眾。他說，這部裝置能在嘈雜的環境下遠距離傳遞重要訊息，並稱該系統並非武器而是廣播系統。
但根據維基百科，長距離揚聲裝置為聲波武器的一種。
警方發言人表示，「和媒體報導的不一樣，長距離揚聲裝置並不會發出會令人暈眩、嘔吐或失去方向感的超低頻率聲音」，外界傳聞錯誤，警方對於使用系統有嚴格的方針及規範。
中國政府於2012年宣稱，在2009年購買裝甲車時同時購入兩台LRAD，該裝置有效傳輸距離達300公尺，LRAD有「警告音調」功能，與警察及消防隊使用的警報器相似，是一般人能夠接受的普通頻率。
不過，民權觀察者團體王浩賢（Icarus Wong Ho-yin）抱懷疑心態，他表示紐約警察曾經使用過類似裝置，抗議民眾隨後出現暈眩狀況。
王浩賢說，「紐約警方也表示該裝置並不是武器，但是抗議民眾過後出現身體不適症狀，該裝置可因此視為武器」。他並且警告民眾，警方可能再度使用LRAD。
留言