趙春山：不認為蔡英文連任後 會觸碰紅線

2019-11-17 20:17 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 林宸誼 ／上海即時報導



淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山，17日受訪時表示，對於大陸學者周志懷將兩岸關係形容為「處在危險關口」提出不同看法，他不認為蔡英文如果連任成功，會觸及紅線。

華東師範大學兩岸學術研討會16日在上海舉行，趙春山表示，華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所每年年底都會舉辦兩岸學術研討會，16日與會的台灣學者裡除了他，還有國民黨智庫的國政研究基金會學者也參與，他在研討會裡也有發表題為「百年變局下的兩岸關係」演講。

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趙春山17日轉述在研討會當中，大陸學者非常關注明年台灣的總統大選，尤其認為選舉結果會對兩岸關係會有影響。

趙春山對於華中師範大學台灣研究院學術委員會主任周志懷，在研討會中將兩岸關係形容為「處在危險關口」提出不同看法，認為大陸學者對於蔡英文萬一連任後的擔憂是可以理解，「但大陸學者並沒有將台灣政治人物的選舉語言，跟上任後的實際施行政策劃分清楚。」

趙春山指出，過去這幾年蔡英文執政表現來講，並沒有去觸及到大陸的紅線，因此他不認為蔡英文連任以後，會觸及這個紅線，因為萬一觸及到紅線的話，首先會造成台灣內部的混亂。

其次是美國也不希望因為台灣觸及紅線，而甘冒跟中共對抗的風險，儘管現在美國是支持蔡英文，而跟蔡英文政府有實質性的加強，「但是否會加強到願意冒著支持蔡英文走激進台獨路線，這個我是懷疑的。」

但趙春山也坦言，他可以理解許多大陸學者憂心，蔡英文會從「漸進台獨」轉向「激進台獨」路線，「但是他們都忽略過去這幾年蔡英文，其實沒有走並沒有去挑釁大陸，沒有採取挑釁的做法，我相信蔡英文不會越過這個分寸。」