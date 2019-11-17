中共首艘自製航母今駛入台海 環時：真巧

2019-11-17 18:51 聯合報 記者 聯合報 記者 呂佳蓉 ／即時報導



共軍首艘自製航母在今年5月31日完成第六次海試。圖／取自文匯報 分享 facebook

民進黨今日公布蔡賴配後，國防部17日下午發布新聞稿宣布，中共首艘自製航空母艦，在護衛艦的伴隨下，由北向南編隊自東海航入台灣海峽，期間美、日均派出軍艦在後尾隨。大陸鷹派官媒環球時報稍早發文指出，「真巧，國產航母今天駛入台灣海峽」。

據環球時報報導，至今大陸軍方尚未發布相關消息，不過大陸艦艇編隊的航行和訓練活動是根據計畫作出的正常安排，不針對任何國家和地區，也和當前地區局勢沒有關係。

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環時報導表示，一位要求匿名的專家指出，共軍首艘自製航母從下水至今已經經過多次的海上試驗，就在外界關注其何時加入海軍序列之際，其在台灣海峽「驚豔亮相」。從公開報導和不斷出現的圖片及國防部發言人多次表示的「進展順利」的資訊綜合分析，「首艘國產航母現在加入海軍序列，應該是正當其時。」

該名人士指出，由此分析，此次共軍首艘自製航母通過台灣海峽，應該是回位於海南的母港，準備正式加入海軍的序列。該專家說，共軍首艘自製航母即將入列，預示著陸海軍迎來雙航母時代。儘管其規模和作戰能力與美國相比還不可同日而語，但在亞太地區，已經無人能撼動大陸海軍大國的地位。