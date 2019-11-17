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反送中運動升溫 陸央視：香港經不起折騰、內耗

2019-11-17 17:19聯合報 特派記者呂佳蓉/北京即時報導

針對香港反送中事件升溫，大陸官媒央視稍早發表國際銳評，指出香港被稱為東方之珠，雖有不錯的家底，但在全球經濟格局深度調整、國際競爭日趨激烈的背景下，也面臨很大的挑戰，經不起折騰，經不起內耗。

該則評論重申大陸國家主席習近平在出席金磚國家會晤時所發表的涉港談話，指出根據港府統計處近日公佈的資料，三季度香港GDP環比跌幅擴大至3.2%，這是連續兩個季度環比負增長，表明香港經濟已經步入技術性衰退。

港府經濟顧問辦公室日前還將2019年香港經濟增長預測下調至－1.3%，將是香港時隔10年之後再度重現經濟年度負增長。該評論更稱，「面對示威活動的肆意倡狂，香港民眾憂心忡忡地說，如果繼續鬧下去，勢必將使香港幾代人努力換來的成果毀於一旦。」

該評論最後重申，香港法治不容踐踏，香港繁榮穩定不容破壞，「一國兩制」原則底線更是不容觸碰。

香港反送中運動持續五個月。圖/取自香港中通社
香港反送中運動持續五個月。圖/取自香港中通社
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