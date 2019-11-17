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共軍用民船海上補給軍艦 「獲重大突破」

2019-11-17 15:24聯合報 記者賴錦宏／即時報導

中共海軍日前首次利用民船加裝模組化航行橫向補給系統，對水面作戰艦艇實施海上補給。這是中國海軍繼2014年在東海海域利用民船進行油料補給保障實驗後，再次統籌民船進行支援作戰行動的實驗，並宣稱「取得重大突破」。

香港明報報導，本月12日上午9時許，海上補給試驗展開，海軍研究院專家、某作戰援助艦支隊補給艦東平湖艦補給兵組成的引導組，在福州輪甲板準備。導彈護衛艦臨沂艦機動佔據福州輪左舷橫向乾貨補給陣位，並向福州輪發射撇纜。福州輪快速將間隔索、引纜、高架索傳遞至臨沂艦，完成兩艦對接。福州輪隨即將乾貨集裝箱平穩地傳送至臨沂艦甲板，模組化航行橫向補給系統補給裝置試驗順利完成。

下午2時許，福州輪又與海軍補給艦太湖艦進行對接試驗，利用福州輪的航行橫向補給系統接收裝置，在兩艦間架起高架索，實現物資的彼此轉運，到達預期試驗目的。

該補給系統由海軍研討院研製，北部戰區海軍組織海上實驗。系統採用了模塊化設計，綜合使用了全電驅動、超級電容儲能、恒張力控制等多項關鍵技術，適用於快速加改裝，可短時間內將民船改裝成乾貨補給船，具備海上補給能力。

報導指出，隨着中共海軍水面艦艇作戰力量不斷壯大，航行遠海任務逐漸增多，海上後勤保障需求日益突顯。而中國民船資源豐富，航線遍及各個區域，利用民船加裝補給裝置，構建海上補給力量潛力巨大，軍事經濟效益顯著。

此次試驗的成功，將成為下一步制式補給艦利用全電驅動航行橫向補給系統供給重要技術支撐，也標誌着中共海軍能夠在技術層面實現物資從改裝民船轉運到補給艦，再由補給艦轉運到編隊的分段接力式海上補給，對實現強軍夢具有實際意義。

中共海軍12日首次應用民船加裝模塊化航行橫向補給系統，對水面艦艇導彈護衛艦進行乾...
中共海軍12日首次應用民船加裝模塊化航行橫向補給系統，對水面艦艇導彈護衛艦進行乾貨運補實驗並取得成功。（新浪微博照片）
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