共軍用民船海上補給軍艦 「獲重大突破」

2019-11-17 15:24 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／即時報導



中共海軍日前首次利用民船加裝模組化航行橫向補給系統，對水面作戰艦艇實施海上補給。這是中國海軍繼2014年在東海海域利用民船進行油料補給保障實驗後，再次統籌民船進行支援作戰行動的實驗，並宣稱「取得重大突破」。

據香港明報報導，本月12日上午9時許，海上補給試驗展開，海軍研究院專家、某作戰援助艦支隊補給艦東平湖艦補給兵組成的引導組，在福州輪甲板準備。導彈護衛艦臨沂艦機動佔據福州輪左舷橫向乾貨補給陣位，並向福州輪發射撇纜。福州輪快速將間隔索、引纜、高架索傳遞至臨沂艦，完成兩艦對接。福州輪隨即將乾貨集裝箱平穩地傳送至臨沂艦甲板，模組化航行橫向補給系統補給裝置試驗順利完成。

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下午2時許，福州輪又與海軍補給艦太湖艦進行對接試驗，利用福州輪的航行橫向補給系統接收裝置，在兩艦間架起高架索，實現物資的彼此轉運，到達預期試驗目的。

該補給系統由海軍研討院研製，北部戰區海軍組織海上實驗。系統採用了模塊化設計，綜合使用了全電驅動、超級電容儲能、恒張力控制等多項關鍵技術，適用於快速加改裝，可短時間內將民船改裝成乾貨補給船，具備海上補給能力。

報導指出，隨着中共海軍水面艦艇作戰力量不斷壯大，航行遠海任務逐漸增多，海上後勤保障需求日益突顯。而中國民船資源豐富，航線遍及各個區域，利用民船加裝補給裝置，構建海上補給力量潛力巨大，軍事經濟效益顯著。