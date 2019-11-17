水炮車驅散示威者 有人被射中倒地
2019-11-17 14:23
聯合報 記者賴錦宏
／即時報導
下午2時許，香港警方派出兩輛水炮車，駛至漆咸道南和柯士甸道交界，並向示威者的方向發射藍色和白色水。在理大外集結的示威者架起雨傘陣抵擋，並將雜物丟回警方的方向。有人被水炮射中倒地，地上留下血跡。
據香港電台報導，警民衝突自今天早上已開始，警方先後多次施放催淚彈驅散但不成功。至下午1時半後，水炮車和裝甲車到場，兩輛水炮車接連發射水柱。
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另據星島網，水炮車及後沿暢運道向前推進並繼續射水。在水炮車前方的銳武裝甲車，快速向示威者方向駛去。在場的示者威張開雨傘擋水，並向水炮車方向擲磚。
警方同時發射催淚彈驅散，防暴警也沿柯士甸道向暢運道與水炮車一同推進。現場馬路冒起多處火頭，相信有示威者向警方投擲汽油彈。到下午2時前，裝甲車上的警察向示威者發射催淚彈。
下午2時過後，水炮車向聚於理大校園平台的示威者射藍色水。另有一批示威者留守暢運道馬路，並未散去。
由於有示威者退回理大校園平台躲避，水炮車射藍水驅散時，將理大的紅磚外牆也已染成藍色。
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