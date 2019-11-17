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張冠華：兩岸可在特定地區進行共同市場試點

2019-11-17 14:17聯合報 記者賴錦宏／即時報導

大陸中國社會科學院台灣研究所副所長張冠華指出，當前，打造兩岸共同市場已經具備一定條件。在當前兩岸關係形勢下，可考慮在特定地區和領域進行兩岸共同市場試點。同時擴大城市合作，尤其重點對台胞和台商實施基本公共服務均等化、普惠化、便捷化。

據中評社，由華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所主辦的「推進兩岸和平發展加深兩岸融合」學術研討會在上海舉行。張冠華在會上指出，兩岸要面對的挑戰主要包括，一是兩岸關係仍存在政治障礙，兩岸政治關係將深度影響兩岸共同市場進程，最終實現將是中長期過程；二是兩岸經濟規模與水平、生產要素、經濟結構、機制體制仍將長期存在差異，難以照搬歐盟等共同市場模式，需建構具有兩岸特色的共同市場模式；三是經濟全球化調整態勢下，兩岸如何因勢利導、克服國際政經因素干擾，也是打造兩岸共同市場面臨的重要挑戰。

張冠華表示，從當前兩岸關係發展形勢看，打造兩岸共同市場應創新思路、先易後難，採取靈活務實舉措逐步推進。

兩岸可分五步驟：一是構建和深化兩岸共同市場的溝通協商機制。可通過民主協商累積共識；增強兩岸民間協商溝通機制，建立和擴大兩岸各領域的民間平台建設與對話，就各產業、專業領域達成共識；構建兩岸區域經濟合作協商平台；提升兩岸公權力協商機制水平等。

二是探討打造兩岸共同市場的方式和步驟。打造兩岸共同市場既要立足於現有合作機制，又要有更前瞻性的創新思維。

三是構建兩岸共同治理機制與平台。打造兩岸共同市場需要建立更高級別、更為專業的共同機構與平台，以決策、運行、協調和共同治理共同市場的運行。打造兩岸共同市場過程中，兩岸應建立財政政策、貨幣政策和匯率政策等協調機制，以減少兩岸政策方向差異帶來的市場干擾。

四是深化兩岸產業融合發展。特別是構建兩岸產業政策協調機制，促進兩岸產業進行供應鏈、價值鏈合作，聯合打造具有國際競爭力的創新產業集群。

五是在局部區域率先推動兩岸共同市場試驗。在當前兩岸關係形勢下，可考慮在特定地區和領域進行兩岸共同市場試點。同時擴大城市合作，尤其重點對台胞和台商實施基本公共服務均等化、普惠化、便捷化，促進台胞與當地經濟社會的深度融合。

大陸中國社會科學院台灣研究所副所長張冠華建議，可考慮在特定地區和領域進行兩岸共同...
大陸中國社會科學院台灣研究所副所長張冠華建議，可考慮在特定地區和領域進行兩岸共同市場試點。（中評社）
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