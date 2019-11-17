周志懷：兩岸關係處在危險關口

2019-11-17 13:38 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 呂佳蓉 /即時報導



中國社科院前台研所所長、華中師範大學台灣研究院學術委員會主任周志懷在近日表示，兩岸關係不是處在十字路口，而是在危險關口。民進黨政府2016年執政以來，進行去中國化與漸進式台獨活動，進入2020總統大選後，加大反中、仇中的選舉操作，這讓台灣風險進一步加大。

據中評社報導，周志懷在華東師範大學兩岸學術研討會上表示，台海局勢面臨的風險主要有三，一是民進黨從「漸進台獨」轉向「激進台獨」的可能性不能排除。這有兩種形式發展，一是蔡英文總統在2020年大選中陷入困境；二是蔡再獲四年任期。前者所涉及的僅是單一大選的「點」的風險，而後者則是「線」與「面」的風險，時間段則會明顯拉長，更為危險。

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接著他指出，兩岸民意對抗與台灣民意對於台海潛在風險的認知度低。由於台灣民意對「去中國化」與「漸進台獨」缺乏制約，這顯然會成為增大台海風險。最後，因誤判導致的台海風險大大增加。而導致誤判的主要因素，一方面緣自民進黨政府對於兩岸關係發展的歷史大勢和國際格局缺乏清醒認知。另一方面更多的還是來自美國對台海問題介入力度加大。

周志懷認為，推動兩岸關係和平發展達成制度性安排，應是台灣2020大選後化解台海風險與兩岸互動的最佳切入點。無論台海局勢今後出現什麼變化，可以確定的是，大陸都絕不會選擇與「台獨」政黨對話與合作。