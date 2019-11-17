陳茂波：暴力仇恨吞噬社會 違法已近乎恐怖主義

2019-11-17 11:00 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／即時報導



香港財政司司長陳茂波表示，暴力和仇恨正在吞噬整個社會，讓香港處於極為危險的境地，無論是甚麼藉口，都絕不可能成為暴力的理由，現在比任何時候都更需要與暴力割席。他又譴責嚴重違法暴行，蠶蝕香港社會一直珍視的文明理性價值，行徑近乎恐怖主義。

陳茂波在自己的最新網誌，以「拒絕攬炒（抱著一起死）」為題，提及多項統計處公布的最新數據，包括確認香港第三季經濟按年收縮2.9%，是10年來首次錄得的按年跌幅，10月和本月首10日訪問香港旅客人次跌幅仍超過4成。零售業銷貨量在第三季按年大幅下跌19.5%等，顯示在外圍經濟困擾出口的背景下，不斷惡化的社會危機，增添經濟下滑壓力。

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他又指出，經濟壓力持續增大影響勞工市場，特別是與消費及旅遊相關行業的失業率，未來情況並不樂觀。他表示，踏入第四季，香港示威活動越趨暴力和頻繁，大大影響旅客來港意欲、重創本地消費需求，嚴重打擊經濟及投資氣氛。面對經濟已顯著轉弱，任何罷工、罷市只會令經濟雪上加霜，打工仔賺錢更艱難。