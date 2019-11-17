香港政務司長張建宗：騷亂和暴力可押後投票

2019-11-17 10:09 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／即時報導



香港區議會選舉將於下周日（24日）舉行，政務司司長張建宗今日在網誌中警告，有3類事故可押後選舉、投票或點票，當中包括「騷亂、公開暴力或任何危害公眾健康或安全的事故」。他希望選舉能順利進行。

據星島網，張建宗希望選舉能順利進行，相信這也是候選人、選民及整個社會的期望。但近日社會暴力事件持續發生，使政府在籌備選舉工作時面臨前所未見的挑戰，但政府會竭盡所能，讓選舉按照相關法例，在公平、公正、公開、安全和誠實的環境下順利舉行。

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他續指，根據法例，如行政長官、選舉管理委員會或投票站主任認為一般選舉、投票或點票相當可能因3類事故可押後選舉、投票或點票，包括：一、熱帶氣旋或其他惡劣天氣情況；二、騷亂、公開暴力或任何危害公眾健康或安全的事故；屬關於該項選舉、投票或點票的具關鍵性的不妥當之處的事故而受到妨礙、打擾、破壞或嚴重影響。