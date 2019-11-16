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逾半數台生撤港 這兩所反送中風暴中心大學人數最多

2019-11-16 18:19聯合報 記者陳宛茜／即時報導

教育部公布在港台生返台情形最新統計。本報資料照片
教育部公布在港台生返台情形最新統計。本報資料照片
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香港反送中風暴延燒到大學，校園淪為戰場，多所香港大學宣布停課。教育部傍晚公布在港台生返台情形最新統計，1021位赴港大學讀書的台生，已有594位返國，逾總數一半。

其中返台人數最多的是成為此次風暴中心的香港中文大學，303人中有261人返台；其次是香港科技大學，180人中有123人返台。香港科技大學學生周梓樂在反送中行動中墜樓，被認為是引爆此次大規模衝突的導火線。兩所處於風暴中心的大學，分別有近九成與七成學生返台。

教育部表示，調查數據僅能就已回報學生數計算，部分學生並未回報。

教育部公布在港台生返台情形最新統計。圖/教育部提供
教育部公布在港台生返台情形最新統計。圖/教育部提供
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