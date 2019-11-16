駐港解放軍步出軍營 浸會大學旁協助清理路障

2019-11-16 17:07 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ／即時報導



周末的香港街頭，有人持續抗爭，也有人試圖恢復往常的生活，但最引人矚目莫過於，解放軍駐港部隊也步出軍營，協助清理路障。

據星島日報報導，16日下午起，在九龍塘聯合道，有人將部份由示威者放在馬路上的磚塊及膠馬等雜物，搬到旁邊。浸會大學旁的解放軍軍營外，則有多名身穿身穿綠色上衣的解放軍步出軍營，並協助清理路障。部分人手持水桶，撿起路上的磚頭，並搬開現場的鐵欄，但並未接受現場媒體訪問。

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星島日報指出，示威者連日發起罷工罷課示威，多個地區區馬路至今仍有路障。周六下午約300名香港市民自發到港大附近的薄扶林道及九龍塘清理路障，但一度有人在校園內大叫阻止，並向人群投擲磚塊，雙方一度爆發口角。

其後，多名黑衣人在馬路上靜坐，清理路障的人要求黑衣人離開，雙方一度互罵及推撞。現場甚至有人投擲汽油彈，幸未有人受傷。其後，黑衣人離開，其中一名黑衣人不願離開，被其他黑衣人抬走。下午4時許，薄扶林道已可讓車輛通過。

香港電台也報導，九龍塘浸會醫院外也有市民自發清理路障。報導稱，下午2時許，約20名人士自發清理浸會醫院外由示威者築起的路障，搬走路上的磚塊和鐵欄，並拆走早前示威者架起的竹棚和工程圍板。還有人自備清潔工具，掃走地上的泥石。一名參與清理的男子自稱是醫院職員，清理路障是因為不想阻礙來往醫院的通道。

另，根據香港文匯報網站消息，16日有數千名香港市民自發前往香港特區政府總部，參與「反暴力，愛和平，撐警察，護安寧」集會，呼籲特區政府盡快止暴制亂，同時為警察加油打氣。

活動召集人石房有在活動上帶領大家高喊：「支持警察、嚴正執法」等口號，並向特區政府代表遞交請願信，希望特區政府可以用有效政策盡快讓香港恢復和平安寧。