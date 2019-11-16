涉間諜罪被訓誡 日本男教授獲釋返國
2019-11-16 13:59世界日報 中國新聞組╱北京16日電
日本北海道大學一名男教授9月在中國北京被拘留，日本放送協會（NHK）15日引述日本政府相關人士說法報導，這名男教授已被中國釋放，並在日本時間當天下午3時返回日本。
中央社引述日本讀賣新聞報導，日本內閣官房長官菅義偉在下午記者會上說，這名男教授已被中國釋放並返回日本，健康上似乎沒有問題。
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日媒日前報導，這名男教授疑9月上旬在中國北京被拘留，據多名日本政府相關人士指出，男教授似乎是被懷疑涉入間諜活動而遭中國當局拘留，但中國方面始終未說明拘留理由。
日本首相安倍晉三10月在泰國與中國國務院總理李克強會談時指出，日本政府無法接受男教授遭到拘留，要求中國方面儘速釋放並讓男教授返回日本，當時李克強說，會好好留意此事，日中雙方過去一段時間持續就此事進行協調。
中國外交部發言人耿爽表示，中方依據有關法律規定，已對該名男教授進行教育訓誡，責令具結悔過，並決定對其採取取保候審措施。
他並指出，該名男教授接受審查期間，中方嚴格按照相關法律規定，及時向日本駐華使館進行通報並安排了領事探視，充分保障其作為犯罪嫌疑人的合法權利。
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