親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

12強Live／王威晨點火林哲瑄開砲 5:1勝澳洲獲第5名

涉間諜罪被訓誡 日本男教授獲釋返國

2019-11-16 13:59世界日報 中國新聞組╱北京16日電

日本北海道大學一名男教授9月在中國北京被拘留，日本放送協會（NHK）15日引述日本政府相關人士說法報導，這名男教授已被中國釋放，並在日本時間當天下午3時返回日本。

中央社引述日本讀賣新聞報導，日本內閣官房長官菅義偉在下午記者會上說，這名男教授已被中國釋放並返回日本，健康上似乎沒有問題。

日媒日前報導，這名男教授疑9月上旬在中國北京被拘留，據多名日本政府相關人士指出，男教授似乎是被懷疑涉入間諜活動而遭中國當局拘留，但中國方面始終未說明拘留理由。

日本首相安倍晉三10月在泰國與中國國務院總理李克強會談時指出，日本政府無法接受男教授遭到拘留，要求中國方面儘速釋放並讓男教授返回日本，當時李克強說，會好好留意此事，日中雙方過去一段時間持續就此事進行協調。

中國外交部發言人耿爽表示，中方依據有關法律規定，已對該名男教授進行教育訓誡，責令具結悔過，並決定對其採取取保候審措施。

他並指出，該名男教授接受審查期間，中方嚴格按照相關法律規定，及時向日本駐華使館進行通報並安排了領事探視，充分保障其作為犯罪嫌疑人的合法權利。

北京李克強國務院

相關新聞

繼台灣之後 大馬、英國學生也陸續撤離香港

2019-11-16 09:59

香港情勢升溫 龐培歐：美不排除適當因應的可能性

2019-11-16 06:03

香江風情／中間力量 港浮現第3種聲音

2019-11-15 23:42

香港人權與民主法案 若沒參議員反對...美最快18日通過

2019-11-15 23:45

時速600公里！廣深擬建超級高鐵

2019-11-16 14:02

馬雲：中美關係動盪 可能持續20年

2019-11-16 13:57

結束混亂信號？羅斯：中美極有可能敲定協議

2019-11-16 13:56

零下40℃！黑龍江大興安嶺出現極寒天氣

2019-11-16 13:12

環球時報指 香港已被「新型恐怖主義」籠罩

2019-11-16 12:49

瑞典執意頒獎香港銅鑼灣書店桂民海 陸大使：走著瞧

2019-11-16 11:45

港中大情勢緊張 消息指所有台生已撤離

2019-11-16 09:04

江蘇響水爆炸事故 兩名副省長分別採警告、記過處分

2019-11-15 19:21

港台生返台 嘉義縣各校推出協助方案

2019-11-15 18:14

208名詐欺犯蒙面、穿軍大衣 從菲律賓「送中」有4名台灣人

2019-11-15 16:05

大陸兩岸航空運輸交流委員會呼籲：延長春節加班機時間

2019-11-15 15:39

中國2020探測火星計畫曝光 建140米高塔柱模擬降落

2019-11-15 14:49

港七旬清潔工遭擲磚砸死 港府：務將暴徒繩之於法

2019-11-15 10:33

大陸最高法院：未依法批准 不得非法從事配資業務

2019-11-14 21:13

大陸火星探測首度公開亮相 計畫2020年擇機實施

2019-11-14 13:53

陸推新措施 深化兩岸體育融合發展

2019-11-14 08:50

陸國台辦發言人馬曉光：中國官方證實 三名台灣人接受調查

2019-11-13 21:14

因應反送中風暴 教育部緊急成立在港台生協處專案小組

2019-11-13 18:20
看更多

熱門文章

港示威者自行運作中大校園 外籍師發現這些驚奇的情況

2019-11-15 18:18

港中大校長指校園已遭外來示威者佔領 呼籲師生撤離

2019-11-15 16:05

港交通大動脈「吐露港公路」 再遭汽油彈攻擊交通中斷

2019-11-15 22:20

霸氣港男催淚煙中拿外賣 日本網友嗨翻狂P圖

2019-11-15 18:26

香港九大學校長共同聲明 籲政府聯合各界化解困局

2019-11-15 22:28

港律政司長倫敦遇襲 陸外交部：要求英方立即徹查

2019-11-15 16:27

義大利媒體：教宗將對香港事件發言

2019-11-15 22:26

香港情勢升溫 龐培歐：美不排除適當因應的可能性

2019-11-16 06:03

港中大被示威者「接管」 校方稱未請警方清場

2019-11-15 17:38

香港法案美國會熱川普冷 AIT前處長楊甦棣解析原因

2019-11-15 22:10

外來示威者占領 中大、理大籲撤離

2019-11-15 23:38

港府拒談條件 中大示威者再封路商討去留

2019-11-15 22:27

習近平「三個嚴重」說 是對港止暴制亂的最強音

2019-11-15 18:02

公務員參加示威被捕 港府：即時停職

2019-11-15 19:03

再2分鐘就超時！ 外送員把警衛毆至骨折只為準時送餐

2019-11-15 15:18

江澤民「河水井水論」遭批 分析指北京強推一國一制

2019-11-15 16:32

寄望美國國會法案救香港 立法會前主席：發夢

2019-11-15 21:58

港中大師寫給學生的「守護中大須知」：願有勇有謀

2019-11-15 14:48

赴港台生專案就讀 輔大也跟進

2019-11-15 14:13

華爾街日報：爭自由遭北京威脅 香港需全球支持

2019-11-15 21:23

港理工大學校長：示威者進入校園對師生構成威脅

2019-11-15 20:58

港警：大學成為罪惡溫床 情況惡化必定處理

2019-11-15 18:31

習近平談港 港澳辦：止暴制亂的最強音

2019-11-15 23:48

習近平表態香港止暴制亂 蔡英文：最好方式是實踐承諾

2019-11-15 15:42

前爾必達社長阪本幸雄復出 任紫光高級副總裁

2019-11-15 20:05

她紋17萬「開運眉」沒好運求退款 店家駁「要有判斷能力」

2019-11-15 16:15

律師：北京恐染指香港司法 台灣應助港人避難

2019-11-15 16:37

香江風情／中間力量 港浮現第3種聲音

2019-11-15 23:42

港中大情勢緊張 消息指所有台生已撤離

2019-11-16 09:04

定存沒看頭 人民幣存款餘額續創68個月新低

2019-11-15 20:00

暴力升溫 七成港人認為港府警方須負主責

2019-11-15 23:31

瑞典執意頒獎香港銅鑼灣書店桂民海 陸大使：走著瞧

2019-11-16 11:45

繼台灣之後 大馬、英國學生也陸續撤離香港

2019-11-16 09:59

江蘇響水爆炸事故 兩名副省長分別採警告、記過處分

2019-11-15 19:21

韓學者：香港事件看出中國政策難獲普世價值認可

2019-11-15 15:46

梅姨案被拐童尋獲…親爹已自殺 母親改嫁

2019-11-15 14:47

208名詐欺犯蒙面、穿軍大衣 從菲律賓「送中」有4名台灣人

2019-11-15 16:05

港9大學校長 籲政府聯合各界解困局

2019-11-15 23:50

最醜情聖？方臉小眼男開順風車 2年騙4女「賺」8700萬

2019-11-15 15:56

香港中大宣布取消 畢業典禮及榮譽學位頒授儀式

2019-11-15 21:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top