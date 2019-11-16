馬雲：中美關係動盪 可能持續20年
2019-11-16 13:57
世界日報 編譯劉忠勇
／綜合報導
阿里巴巴聯合創辦人馬雲表示，如果中美兩國處理貿易問題不小心，兩強關係「動盪」可能會持續20年。
「我們必須非常非常小心，」馬雲近日在非洲多哥首都洛梅接受彭博電視訪問時說，「我們必須解決問題，我們不應該製造更多問題。」
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他說，儘管全面的貿易戰可能不會持續那麼久，但接下來20年兩國關係可能不平坦。馬雲強調兩國合作和技術共享的重要性。
這場貿易爭端已經持續了超過一年半，牽動70%以上的雙邊商品貿易。如果兩國不能在未來幾周內至少解決部分分歧，白宮將在12月15日對1600億美元的中國輸美商品加徵15%的懲罰性關稅。阿里巴巴股價今秋下跌，因報導稱川普政府正考慮限制美國政府養老基金購買中國股票。
阿里巴巴周四發布新聞稿說，將在香港發行5億股股票，以港幣188元的發行價計算，此次發行將募集資金約940億港元（120億美元）。
阿里巴巴董事局主席張勇在致投資者的信中說：「在當前香港社會發生諸多重大變化的時刻，我們依然相信香港的美好未來。」
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