親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

12強Live／王威晨點火林哲瑄開砲 5:1勝澳洲獲第5名

結束混亂信號？羅斯：中美極有可能敲定協議

2019-11-16 13:56世界日報 中國新聞組╱北京16日電

美國商務部長羅斯對美中貿易戰態度樂觀。 路透社
美國商務部長羅斯對美中貿易戰態度樂觀。 路透社
分享

在一連串混亂信號之後，美國川普政府近日接連釋出接近與中國達成貿易協議的訊號。美國商務部長羅斯表示，美中「極有可能」敲定協議，現在只剩細節，白宮經濟顧問庫德洛也說，第一階段貿易協議的談判正進入「最後階段」，雙方保持密切聯繫。

中央社引述路透報導，羅斯接受福斯財經新聞網（Fox Business Network）專訪時說，美國與中國最終同意第一階段貿易協議的可能性非常高。

但羅斯表示，目前還不清楚第一階段協議何時能定案。此前原本訂在本月的談判最終期限，已隨智利取消主辦亞太經濟合作會議（APEC）高峰會而破滅。而且美國下月又將對中國輸美商品加徵關稅。

羅斯表示：「現在我們只剩下最後的細節了。」

美國下一波對中國進口商品加徵關稅預計12月15日實施。當被問及目標是否在那之前達成貿易協議，羅斯並沒有回答。

本報系聯合報引述外電指出，知情人士透露，目前雙方正針對智慧財產權、採購農產品及取消關稅的幅度爭執不下。

羅斯表示，15日將與中國代表透過電話磋商，中國的農產品採購與執行仍是個問題。

彭博資訊引述知情人士報導，美中雙方最近幾天都舉行工作層級的視訊會議，討論的主要議題包括中國採購豬肉與黃豆等美國農產品細節與時間表、打擊竊取智財權的承諾等。

庫德洛14日也說，美中雙方已接近達成協議，但「還沒完成」，「我們正進入最後階段，現在每天都和他們（中方代表）溝通」。

庫德洛也說，美國總統川普樂見其成，但還沒準備好做出承諾與簽署第一階段協議。

金融時報報導，知情人士透露，雙方官員過去幾周來都在智慧財產權條款、農產品採購及關稅議題上爭執不休。知情人士說，川普政府對於中方未能提出足夠讓步，讓美方能合理取消對中國加徵的部分關稅，感到相當挫折。調降關稅一直是中方近幾周堅持的要求。

一位知情人士說，中方正在拖延當前的休兵期，威脅未來幾天敲定協議的原定時程。川普政府高階官員也坦承，敲定協議的時間點可能延後，但駁斥談判觸礁的說法。

不過，有港媒指出，美國近日仍就中美貿易談判第一階段協議，釋出混亂信號，白宮和相關官員、媒體近時不時發出「樂觀」、「有障礙」等消息。

美國白宮經濟顧問庫德洛近日對貿談樂觀訊息。路透社
美國白宮經濟顧問庫德洛近日對貿談樂觀訊息。路透社
分享

川普白宮

相關新聞

繼台灣之後 大馬、英國學生也陸續撤離香港

2019-11-16 09:59

香港情勢升溫 龐培歐：美不排除適當因應的可能性

2019-11-16 06:03

香江風情／中間力量 港浮現第3種聲音

2019-11-15 23:42

香港人權與民主法案 若沒參議員反對...美最快18日通過

2019-11-15 23:45

時速600公里！廣深擬建超級高鐵

2019-11-16 14:02

涉間諜罪被訓誡 日本男教授獲釋返國

2019-11-16 13:59

馬雲：中美關係動盪 可能持續20年

2019-11-16 13:57

零下40℃！黑龍江大興安嶺出現極寒天氣

2019-11-16 13:12

環球時報指 香港已被「新型恐怖主義」籠罩

2019-11-16 12:49

瑞典執意頒獎香港銅鑼灣書店桂民海 陸大使：走著瞧

2019-11-16 11:45

港中大情勢緊張 消息指所有台生已撤離

2019-11-16 09:04

江蘇響水爆炸事故 兩名副省長分別採警告、記過處分

2019-11-15 19:21

港台生返台 嘉義縣各校推出協助方案

2019-11-15 18:14

208名詐欺犯蒙面、穿軍大衣 從菲律賓「送中」有4名台灣人

2019-11-15 16:05

大陸兩岸航空運輸交流委員會呼籲：延長春節加班機時間

2019-11-15 15:39

中國2020探測火星計畫曝光 建140米高塔柱模擬降落

2019-11-15 14:49

港七旬清潔工遭擲磚砸死 港府：務將暴徒繩之於法

2019-11-15 10:33

大陸最高法院：未依法批准 不得非法從事配資業務

2019-11-14 21:13

大陸火星探測首度公開亮相 計畫2020年擇機實施

2019-11-14 13:53

陸推新措施 深化兩岸體育融合發展

2019-11-14 08:50

陸國台辦發言人馬曉光：中國官方證實 三名台灣人接受調查

2019-11-13 21:14

因應反送中風暴 教育部緊急成立在港台生協處專案小組

2019-11-13 18:20
看更多

熱門文章

港示威者自行運作中大校園 外籍師發現這些驚奇的情況

2019-11-15 18:18

港中大校長指校園已遭外來示威者佔領 呼籲師生撤離

2019-11-15 16:05

港交通大動脈「吐露港公路」 再遭汽油彈攻擊交通中斷

2019-11-15 22:20

霸氣港男催淚煙中拿外賣 日本網友嗨翻狂P圖

2019-11-15 18:26

香港九大學校長共同聲明 籲政府聯合各界化解困局

2019-11-15 22:28

港律政司長倫敦遇襲 陸外交部：要求英方立即徹查

2019-11-15 16:27

義大利媒體：教宗將對香港事件發言

2019-11-15 22:26

香港情勢升溫 龐培歐：美不排除適當因應的可能性

2019-11-16 06:03

港中大被示威者「接管」 校方稱未請警方清場

2019-11-15 17:38

香港法案美國會熱川普冷 AIT前處長楊甦棣解析原因

2019-11-15 22:10

外來示威者占領 中大、理大籲撤離

2019-11-15 23:38

港府拒談條件 中大示威者再封路商討去留

2019-11-15 22:27

習近平「三個嚴重」說 是對港止暴制亂的最強音

2019-11-15 18:02

公務員參加示威被捕 港府：即時停職

2019-11-15 19:03

再2分鐘就超時！ 外送員把警衛毆至骨折只為準時送餐

2019-11-15 15:18

江澤民「河水井水論」遭批 分析指北京強推一國一制

2019-11-15 16:32

寄望美國國會法案救香港 立法會前主席：發夢

2019-11-15 21:58

港中大師寫給學生的「守護中大須知」：願有勇有謀

2019-11-15 14:48

赴港台生專案就讀 輔大也跟進

2019-11-15 14:13

華爾街日報：爭自由遭北京威脅 香港需全球支持

2019-11-15 21:23

港理工大學校長：示威者進入校園對師生構成威脅

2019-11-15 20:58

港警：大學成為罪惡溫床 情況惡化必定處理

2019-11-15 18:31

習近平談港 港澳辦：止暴制亂的最強音

2019-11-15 23:48

習近平表態香港止暴制亂 蔡英文：最好方式是實踐承諾

2019-11-15 15:42

前爾必達社長阪本幸雄復出 任紫光高級副總裁

2019-11-15 20:05

她紋17萬「開運眉」沒好運求退款 店家駁「要有判斷能力」

2019-11-15 16:15

律師：北京恐染指香港司法 台灣應助港人避難

2019-11-15 16:37

香江風情／中間力量 港浮現第3種聲音

2019-11-15 23:42

港中大情勢緊張 消息指所有台生已撤離

2019-11-16 09:04

定存沒看頭 人民幣存款餘額續創68個月新低

2019-11-15 20:00

暴力升溫 七成港人認為港府警方須負主責

2019-11-15 23:31

瑞典執意頒獎香港銅鑼灣書店桂民海 陸大使：走著瞧

2019-11-16 11:45

繼台灣之後 大馬、英國學生也陸續撤離香港

2019-11-16 09:59

江蘇響水爆炸事故 兩名副省長分別採警告、記過處分

2019-11-15 19:21

韓學者：香港事件看出中國政策難獲普世價值認可

2019-11-15 15:46

梅姨案被拐童尋獲…親爹已自殺 母親改嫁

2019-11-15 14:47

208名詐欺犯蒙面、穿軍大衣 從菲律賓「送中」有4名台灣人

2019-11-15 16:05

港9大學校長 籲政府聯合各界解困局

2019-11-15 23:50

最醜情聖？方臉小眼男開順風車 2年騙4女「賺」8700萬

2019-11-15 15:56

香港中大宣布取消 畢業典禮及榮譽學位頒授儀式

2019-11-15 21:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top