結束混亂信號？羅斯：中美極有可能敲定協議

2019-11-16 13:56 世界日報 中國新聞組╱北京16日電



美國商務部長羅斯對美中貿易戰態度樂觀。 路透社 分享 facebook

在一連串混亂信號之後，美國川普政府近日接連釋出接近與中國達成貿易協議的訊號。美國商務部長羅斯表示，美中「極有可能」敲定協議，現在只剩細節，白宮經濟顧問庫德洛也說，第一階段貿易協議的談判正進入「最後階段」，雙方保持密切聯繫。

中央社引述路透報導，羅斯接受福斯財經新聞網（Fox Business Network）專訪時說，美國與中國最終同意第一階段貿易協議的可能性非常高。

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但羅斯表示，目前還不清楚第一階段協議何時能定案。此前原本訂在本月的談判最終期限，已隨智利取消主辦亞太經濟合作會議（APEC）高峰會而破滅。而且美國下月又將對中國輸美商品加徵關稅。

羅斯表示：「現在我們只剩下最後的細節了。」

美國下一波對中國進口商品加徵關稅預計12月15日實施。當被問及目標是否在那之前達成貿易協議，羅斯並沒有回答。

本報系聯合報引述外電指出，知情人士透露，目前雙方正針對智慧財產權、採購農產品及取消關稅的幅度爭執不下。

羅斯表示，15日將與中國代表透過電話磋商，中國的農產品採購與執行仍是個問題。

彭博資訊引述知情人士報導，美中雙方最近幾天都舉行工作層級的視訊會議，討論的主要議題包括中國採購豬肉與黃豆等美國農產品細節與時間表、打擊竊取智財權的承諾等。

庫德洛14日也說，美中雙方已接近達成協議，但「還沒完成」，「我們正進入最後階段，現在每天都和他們（中方代表）溝通」。

庫德洛也說，美國總統川普樂見其成，但還沒準備好做出承諾與簽署第一階段協議。

金融時報報導，知情人士透露，雙方官員過去幾周來都在智慧財產權條款、農產品採購及關稅議題上爭執不休。知情人士說，川普政府對於中方未能提出足夠讓步，讓美方能合理取消對中國加徵的部分關稅，感到相當挫折。調降關稅一直是中方近幾周堅持的要求。

一位知情人士說，中方正在拖延當前的休兵期，威脅未來幾天敲定協議的原定時程。川普政府高階官員也坦承，敲定協議的時間點可能延後，但駁斥談判觸礁的說法。

不過，有港媒指出，美國近日仍就中美貿易談判第一階段協議，釋出混亂信號，白宮和相關官員、媒體近時不時發出「樂觀」、「有障礙」等消息。