零下40℃！黑龍江大興安嶺出現極寒天氣
2019-11-16 13:12
聯合報 記者林則宏
／即時報導
儘管目前不過11月中旬，但新華社指出，受冷空氣影響，黑龍江大興安嶺地區氣溫近日持續走低，呼中區、漠河市等多個地區最低溫度甚至已接近零下40℃。
報導稱，呼中區曾因創下零下53.2℃的極低溫度而被稱為「中國最冷小鎮」，15日當地最低氣溫一度降至零下38.3℃。漠河市近兩天的氣溫也不斷下探，漠河市洛古河村14日早晨氣溫一度來到零下37℃，刷新今年入冬以來的新低。
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受低溫影響，呼中區呼瑪河兩岸出現了霧凇美景。漠河市的街頭，民眾紛紛穿上厚重的禦寒服裝。在漠河街頭擺攤的劉雅嫻說，她身上不僅穿著3斤重的棉褲，還裹了一層羊皮，腳上穿著氈襪，手上戴著厚棉手套，才敢出來擺攤。
隨著氣溫持續走低，當地旅遊熱度卻不斷升高，近幾日前往漠河等地的火車票已十分緊俏。善用「冷優勢」，黑龍江近年來許多地方已成功打響冬季旅遊品牌，吸引大量遊客前來親身體驗零下40℃究竟是什麼感覺。
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