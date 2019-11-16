環球時報指 香港已被「新型恐怖主義」籠罩

2019-11-16 12:49 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ／即時報導



大陸環球時報16日社評指出，香港激進示威者正在進行的是「新型恐怖主義」，其劫持的是香港的明天與無數港人的未來，對香港實施「自殺式攻擊」，香港已被新型恐怖主義籠罩。

文章指，激進示威者佔領了香港中文大學、香港理工大學等高校的照片和視頻15日大量流向互聯網，情景令人震驚。圖像顯示他們對學校進行「入境管理」，在學校裡修建「城牆」，還把學校變成了製造燃燒瓶和「火炮台」等武器的「兵工廠」。

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環球時報指出，黑衣人從打扮到他們搞「武裝割據」的樣子都越來越像「伊斯蘭國」的狂熱戰士，而且香港激進示威者正在搞一種「新型恐怖主義」，其劫持的是香港的明天和無數香港人的未來。

「他們在把自己變成特殊的人肉炸彈，他們公開喊「攬炒」（玉石俱焚），對這座現代城市實施『自殺式攻擊』。」

文章說，這樣的新型恐怖主義是發達的文明社會從未見過的，他們對法治進行無底線的對抗，與西式體制下的示威者已有根本區別。

環球時報呼籲香港民眾，看清事態正在發生的性質變化，不能與之妥協，「也不能因為恐怖主義的發生有一些深層原因就對它給予同情」。