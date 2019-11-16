親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

吳敦義發言展現爭立院龍頭企圖 連勝文：我滑手機沒在聽

張顯耀落馬！國民黨史首次不分區立委提名人被否決

瑞典執意頒獎香港銅鑼灣書店桂民海 陸大使：走著瞧

2019-11-16 11:45聯合報 記者林則宏／即時報導

香港信報報導，不顧北京強烈反對，瑞典筆會依然向香港銅鑼灣書店股東桂民海頒發「圖霍夫斯基獎」，表彰其為言論自由發聲，並由瑞典文化部長林德頒獎。大陸駐瑞典大使桂從友批評林德不顧中方反對，執意頒獎桂民海，將損害兩國友好關係。

頒獎典禮當地時間15日在瑞典首都斯德哥爾摩舉行，瑞典筆會在台上擺放一張空椅象徵桂民海4年前起就遭北京拘留，而無法親自前來領獎。林德致詞時表示，任何當權者絕不能攻擊以藝術或言論表達自由的人，她並讚揚桂民海在獄中的詩作振奮人心，祝福他盡快獲釋、重獲自由。

瑞典筆會表示，「圖霍夫斯基獎」是為表揚在囚作家對言論自由作出的貢獻，桂民海獲獎實至名歸。瑞典首相勒文（Stefan Lofven）也強調，瑞典不會屈服於任何威脅。

大陸駐瑞典大使桂從友表示，瑞典文化部長出席這樣一個干涉中國內政、損害中國司法主權的活動，將對兩國友好關係造成損害。至少有一點，中國人民將不歡迎瑞典文化官員到中國訪問。

香港商業電台報導，桂從友早前已警告林德不要出席頒獎儀式，否則將被禁止進入中國。

大陸網路媒體《觀察者網》指出，根據中國駐瑞典大使館網站16日消息，就瑞典筆會執意向桂敏海授獎，瑞典文化部長執意出席頒獎儀式，中方表示強烈不滿和堅決反對。

大陸駐瑞典大使館表示，「桂敏海是在中國和瑞典都犯下嚴重罪行的罪犯。給這樣一個罪犯頒獎是一場徹頭徹尾的政治鬧劇，是在慫恿犯罪行為，庇護罪犯，也是粗暴干涉中國司法主權。善有善報，惡有惡報。」

「瑞方嚴重錯誤行為無疑給中瑞正常友好交往與合作造成嚴重困難。任何國家、組織和個人都不要指望14億中國人民會吞下損害中國國家利益和尊嚴的苦果。」

大陸駐瑞典大使館14日發布的瑞典電台（Sveriges Radio）對桂從友的採訪記錄，桂從友當時已警告，若瑞典筆會頒獎給桂民海，並有任何瑞典政府官員參加頒獎典禮，中方一定會採取對策。

在被問到中國會採採取什麼措施時，桂從友說，「你會看到的。我們要求瑞典筆會對中國和14億中國人民表示基本的尊重，並在為時已晚之前停止錯誤舉動。讓我們走著瞧。」

桂民海原籍中國，1989年「六四事件」後入籍瑞典，是2015年香港銅鑼灣書店股東及員工失蹤事件主角之一。2015年10月17日桂民海在泰國「被失蹤」後，新華社2016年1月17日報導，指其因涉及2003年12月一宗發生在寧波市的車禍，於2015年10月主動向大陸公安機關投案。

桂民海2017年10月獲釋後，隔年1月20日在瑞典駐上海領事館兩名外交官陪同下搭乘火車前往北京，但在列車即將抵達北京時，突遭約10名便衣人員在車廂內強行帶走。

2018年2月6日，大陸外交部發言人耿爽在例行記者會針對此事表示，「桂敏海雖然是瑞典公民，但他涉及的案件，必須依照中國法律處理。」

瑞典筆會在台上擺放一張空椅，象徵桂民海4年前起就遭北京拘留，而無法親自前來領獎。...
瑞典筆會在台上擺放一張空椅，象徵桂民海4年前起就遭北京拘留，而無法親自前來領獎。（路透）
分享
瑞典文化部長林德無懼北京威脅，仍親自出席瑞典筆會頒發「圖霍夫斯基獎」給桂民海的儀...
瑞典文化部長林德無懼北京威脅，仍親自出席瑞典筆會頒發「圖霍夫斯基獎」給桂民海的儀式。（路透）
分享

瑞典北京香港

相關新聞

繼台灣之後 大馬、英國學生也陸續撤離香港

2019-11-16 09:59

香港情勢升溫 龐培歐：美不排除適當因應的可能性

2019-11-16 06:03

香江風情／中間力量 港浮現第3種聲音

2019-11-15 23:42

香港人權與民主法案 若沒參議員反對...美最快18日通過

2019-11-15 23:45

港中大情勢緊張 消息指所有台生已撤離

2019-11-16 09:04

江蘇響水爆炸事故 兩名副省長分別採警告、記過處分

2019-11-15 19:21

港台生返台 嘉義縣各校推出協助方案

2019-11-15 18:14

208名詐欺犯蒙面、穿軍大衣 從菲律賓「送中」有4名台灣人

2019-11-15 16:05

大陸兩岸航空運輸交流委員會呼籲：延長春節加班機時間

2019-11-15 15:39

中國2020探測火星計畫曝光 建140米高塔柱模擬降落

2019-11-15 14:49

港七旬清潔工遭擲磚砸死 港府：務將暴徒繩之於法

2019-11-15 10:33

大陸最高法院：未依法批准 不得非法從事配資業務

2019-11-14 21:13

大陸火星探測首度公開亮相 計畫2020年擇機實施

2019-11-14 13:53

陸推新措施 深化兩岸體育融合發展

2019-11-14 08:50

陸國台辦發言人馬曉光：中國官方證實 三名台灣人接受調查

2019-11-13 21:14

因應反送中風暴 教育部緊急成立在港台生協處專案小組

2019-11-13 18:20
看更多

熱門文章

港示威者自行運作中大校園 外籍師發現這些驚奇的情況

2019-11-15 18:18

港中大校長指校園已遭外來示威者佔領 呼籲師生撤離

2019-11-15 16:05

男喝可樂「狂吐綠液」 兒子惡作劇差點害死他

2019-11-15 12:58

港交通大動脈「吐露港公路」 再遭汽油彈攻擊交通中斷

2019-11-15 22:20

霸氣港男催淚煙中拿外賣 日本網友嗨翻狂P圖

2019-11-15 18:26

香港九大學校長共同聲明 籲政府聯合各界化解困局

2019-11-15 22:28

港律政司長倫敦遇襲 陸外交部：要求英方立即徹查

2019-11-15 16:27

港中大被示威者「接管」 校方稱未請警方清場

2019-11-15 17:38

香港情勢升溫 龐培歐：美不排除適當因應的可能性

2019-11-16 06:03

香港市民自發清理示威者設置路障 協助恢復交通

2019-11-15 13:01

外來示威者占領 中大、理大籲撤離

2019-11-15 23:38

香港法案美國會熱川普冷 AIT前處長楊甦棣解析原因

2019-11-15 22:10

習近平「三個嚴重」說 是對港止暴制亂的最強音

2019-11-15 18:02

港府拒談條件 中大示威者再封路商討去留

2019-11-15 22:27

義大利媒體：教宗將對香港事件發言

2019-11-15 22:26

公務員參加示威被捕 港府：即時停職

2019-11-15 19:03

校園成戰場 返台港中大台生：同學看不到未來

2019-11-15 12:53

江澤民「河水井水論」遭批 分析指北京強推一國一制

2019-11-15 16:32

再2分鐘就超時！ 外送員把警衛毆至骨折只為準時送餐

2019-11-15 15:18

寄望美國國會法案救香港 立法會前主席：發夢

2019-11-15 21:58

港中大師寫給學生的「守護中大須知」：願有勇有謀

2019-11-15 14:48

赴港台生專案就讀 輔大也跟進

2019-11-15 14:13

華爾街日報：爭自由遭北京威脅 香港需全球支持

2019-11-15 21:23

港理工大學校長：示威者進入校園對師生構成威脅

2019-11-15 20:58

港警：大學成為罪惡溫床 情況惡化必定處理

2019-11-15 18:31

習近平談港 港澳辦：止暴制亂的最強音

2019-11-15 23:48

習近平表態香港止暴制亂 蔡英文：最好方式是實踐承諾

2019-11-15 15:42

前爾必達社長阪本幸雄復出 任紫光高級副總裁

2019-11-15 20:05

她紋17萬「開運眉」沒好運求退款 店家駁「要有判斷能力」

2019-11-15 16:15

律師：北京恐染指香港司法 台灣應助港人避難

2019-11-15 16:37

定存沒看頭 人民幣存款餘額續創68個月新低

2019-11-15 20:00

港中大情勢緊張 消息指所有台生已撤離

2019-11-16 09:04

暴力升溫 七成港人認為港府警方須負主責

2019-11-15 23:31

香江風情／中間力量 港浮現第3種聲音

2019-11-15 23:42

江蘇響水爆炸事故 兩名副省長分別採警告、記過處分

2019-11-15 19:21

韓學者：香港事件看出中國政策難獲普世價值認可

2019-11-15 15:46

208名詐欺犯蒙面、穿軍大衣 從菲律賓「送中」有4名台灣人

2019-11-15 16:05

梅姨案被拐童尋獲…親爹已自殺 母親改嫁

2019-11-15 14:47

港9大學校長 籲政府聯合各界解困局

2019-11-15 23:50

最醜情聖？方臉小眼男開順風車 2年騙4女「賺」8700萬

2019-11-15 15:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top