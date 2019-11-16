瑞典執意頒獎香港銅鑼灣書店桂民海 陸大使：走著瞧

2019-11-16 11:45 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ／即時報導



據香港信報報導，不顧北京強烈反對，瑞典筆會依然向香港銅鑼灣書店股東桂民海頒發「圖霍夫斯基獎」，表彰其為言論自由發聲，並由瑞典文化部長林德頒獎。大陸駐瑞典大使桂從友批評林德不顧中方反對，執意頒獎桂民海，將損害兩國友好關係。

頒獎典禮當地時間15日在瑞典首都斯德哥爾摩舉行，瑞典筆會在台上擺放一張空椅象徵桂民海4年前起就遭北京拘留，而無法親自前來領獎。林德致詞時表示，任何當權者絕不能攻擊以藝術或言論表達自由的人，她並讚揚桂民海在獄中的詩作振奮人心，祝福他盡快獲釋、重獲自由。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

瑞典筆會表示，「圖霍夫斯基獎」是為表揚在囚作家對言論自由作出的貢獻，桂民海獲獎實至名歸。瑞典首相勒文（Stefan Lofven）也強調，瑞典不會屈服於任何威脅。

大陸駐瑞典大使桂從友表示，瑞典文化部長出席這樣一個干涉中國內政、損害中國司法主權的活動，將對兩國友好關係造成損害。至少有一點，中國人民將不歡迎瑞典文化官員到中國訪問。

香港商業電台報導，桂從友早前已警告林德不要出席頒獎儀式，否則將被禁止進入中國。

大陸網路媒體《觀察者網》指出，根據中國駐瑞典大使館網站16日消息，就瑞典筆會執意向桂敏海授獎，瑞典文化部長執意出席頒獎儀式，中方表示強烈不滿和堅決反對。

大陸駐瑞典大使館表示，「桂敏海是在中國和瑞典都犯下嚴重罪行的罪犯。給這樣一個罪犯頒獎是一場徹頭徹尾的政治鬧劇，是在慫恿犯罪行為，庇護罪犯，也是粗暴干涉中國司法主權。善有善報，惡有惡報。」

「瑞方嚴重錯誤行為無疑給中瑞正常友好交往與合作造成嚴重困難。任何國家、組織和個人都不要指望14億中國人民會吞下損害中國國家利益和尊嚴的苦果。」

大陸駐瑞典大使館14日發布的瑞典電台（Sveriges Radio）對桂從友的採訪記錄，桂從友當時已警告，若瑞典筆會頒獎給桂民海，並有任何瑞典政府官員參加頒獎典禮，中方一定會採取對策。

在被問到中國會採採取什麼措施時，桂從友說，「你會看到的。我們要求瑞典筆會對中國和14億中國人民表示基本的尊重，並在為時已晚之前停止錯誤舉動。讓我們走著瞧。」

桂民海原籍中國，1989年「六四事件」後入籍瑞典，是2015年香港銅鑼灣書店股東及員工失蹤事件主角之一。2015年10月17日桂民海在泰國「被失蹤」後，新華社2016年1月17日報導，指其因涉及2003年12月一宗發生在寧波市的車禍，於2015年10月主動向大陸公安機關投案。

桂民海2017年10月獲釋後，隔年1月20日在瑞典駐上海領事館兩名外交官陪同下搭乘火車前往北京，但在列車即將抵達北京時，突遭約10名便衣人員在車廂內強行帶走。