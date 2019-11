繼台灣之後 大馬、英國學生也陸續撤離香港

2019-11-16 09:59 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 /即時報導



鑑於香港暴力衝突加劇,台灣13日就開始協助在香港就學的台生返台,香港中文大學的馬來西亞學生在馬國領事館協助下也提前回國。大陸媒體報導,英國多所大學基於安全考量,同樣開始緊急「召回」在香港的交換生。

據統計,目前在港台生有1,021人,13、14日已有284人先行返台。香港明報報導,有馬來西亞學生在馬國領事館協助下離開中文大學,並提前於15日返國。

VVIP 會員限定! 免費使用活動金幣灌溉優質新聞,抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞, 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用,不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後,可以參加活動抽獎,並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚,當您看到優質新聞,即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章,且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計,共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次,每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完,亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助,中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完,同等有一次抽 獎機會,分30天把金幣發完,同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用,不能折現、亦不能另作其他用途;活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後,可以參加活動抽獎,並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎:U利點數 200 元, 500 位

灌溉獎:現金獎 5000 元,共 20 位

成長獎:iPhone 11 (64G),共 2 位 活動結束後,將由系統抽出得獎者,於 11/30 前公佈得獎名單,並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」,以活動金幣贊助該篇文章,支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助,中獎機率越高 × 提醒:您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」,以活動金幣贊助該篇文章,支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助,中獎機率越高!

一名中大的馬國學生說,因學期提早結束,她原定16日回馬來西亞,但因收到馬來西亞駐香港總領事館通知,建議她與中大其他馬國學生盡快返國。因此,她14日下午搭乘領事館安排的專車離開中大,與7、8名同學在領事館住宿一晚後,提前一天返回馬來西亞。

但這名馬國學生也說,她自己並沒有因中大局勢感到特別害怕,離開只是因為學期結束,並稱下學期開始後,她還是會回香港繼續完成學業。

大陸網路媒體《觀察者網》則指出,隨著暴力蔓延至校園,香港多所學校宣布停課,英國多家大學因擔心學生人身安全,也開始「緊急」召回在香港的交換生。

截至當地時間14日,至少有華威大學、諾丁漢大學、亞伯丁大學、南安普頓大學、謝菲爾德大學和愛丁堡大學等六所大學證實,已經協助在香港的本校學生「儘快」撤離,部分學校甚至承諾將承擔交通費用。

謝菲爾德大學表示,隨著香港事態升級,將從香港緊急(urgently)召回交換學生,在香港的15名交換生被敦促「儘快離開香港(leave Hong Kong as soon as possible)」。

愛丁堡大學14日發送的電子郵件則顯示,目前在香港交換的21名學生被告知「立即(immediately)」啟程返回英國。校方告訴學生,儘管學校明白這一聲明「令人失望」,但校方必須把學生的安全放在首位。

南安普頓大學14日也在官網發布通知,表示將協助所有在香港的學生回國。校方並承諾,交通費用將由學校承擔,「我們致力於確保學生的安全,並將承擔他們返回英國的費用。」