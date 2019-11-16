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繼台灣之後 大馬、英國學生也陸續撤離香港

2019-11-16 09:59聯合報 記者林則宏／即時報導

鑑於香港暴力衝突加劇，台灣13日就開始協助在香港就學的台生返台，香港中文大學的馬來西亞學生在馬國領事館協助下也提前回國。大陸媒體報導，英國多所大學基於安全考量，同樣開始緊急「召回」在香港的交換生。

據統計，目前在港台生有1,021人，13、14日已有284人先行返台。香港明報報導，有馬來西亞學生在馬國領事館協助下離開中文大學，並提前於15日返國。

一名中大的馬國學生說，因學期提早結束，她原定16日回馬來西亞，但因收到馬來西亞駐香港總領事館通知，建議她與中大其他馬國學生盡快返國。因此，她14日下午搭乘領事館安排的專車離開中大，與7、8名同學在領事館住宿一晚後，提前一天返回馬來西亞。

但這名馬國學生也說，她自己並沒有因中大局勢感到特別害怕，離開只是因為學期結束，並稱下學期開始後，她還是會回香港繼續完成學業。

大陸網路媒體《觀察者網》則指出，隨著暴力蔓延至校園，香港多所學校宣布停課，英國多家大學因擔心學生人身安全，也開始「緊急」召回在香港的交換生。

截至當地時間14日，至少有華威大學、諾丁漢大學、亞伯丁大學、南安普頓大學、謝菲爾德大學和愛丁堡大學等六所大學證實，已經協助在香港的本校學生「儘快」撤離，部分學校甚至承諾將承擔交通費用。

謝菲爾德大學表示，隨著香港事態升級，將從香港緊急（urgently）召回交換學生，在香港的15名交換生被敦促「儘快離開香港（leave Hong Kong as soon as possible)」。

愛丁堡大學14日發送的電子郵件則顯示，目前在香港交換的21名學生被告知「立即（immediately）」啟程返回英國。校方告訴學生，儘管學校明白這一聲明「令人失望」，但校方必須把學生的安全放在首位。

南安普頓大學14日也在官網發布通知，表示將協助所有在香港的學生回國。校方並承諾，交通費用將由學校承擔，「我們致力於確保學生的安全，並將承擔他們返回英國的費用。」

除中文大學已宣布本學期提前結束外，嶺南大學、公開大學、樹仁大學及香港教育大學等多所大學15日也宣布，本學期剩餘的課堂全部停止，改為網上授課。

圖為14日晚，佔據香港理工大學的蒙面黑衣抗爭者，在游泳池畔練習射箭。（美聯社）
圖為14日晚，佔據香港理工大學的蒙面黑衣抗爭者，在游泳池畔練習射箭。（美聯社）
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