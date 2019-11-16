香港情勢升溫 龐培歐：美不排除適當因應的可能性

2019-11-16 06:03 聯合報 華盛頓記者 聯合報 華盛頓記者 張加 ／即時報導



關於中國大陸若以軍事干預香港，美國政府是否會介入，美國國務卿龐培歐15日指出，不排除美國適當因應此事的任何可能性；龐培歐並呼籲北京與香港示威者以非暴力、和平方式解決事情。

龐培歐15日在休士頓萊斯大學就人類自由發表演說指出，看到委內瑞拉、香港等地人民奮戰爭取自由，絕對不該小看他們對自由的深切渴望；而談到世界上成功的自由社會時，龐培歐提及台灣與南韓等地。

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被問及若中國政府要用軍事力量壓制香港民主示威者，美國政府是否會採取行動直接介入，龐培歐說，不僅美國，英國與世界上許多國家都明確表明，期望中國大陸基於自身做出的承諾，對待香港人民。

龐培歐表示，美方多次向中國大陸國家主席習近平表示，信守對「一國兩制」的承諾。

龐培歐指出，美方不僅鼓勵北京，也鼓勵示威者以非暴力的方式參與政治對話，以達成香港人民的訴求，希望以一種和平的方式，較少傷害與暴力的方式解決。

龐培歐接著說，不排除總統川普考慮美方該如何適當因應的任何可能性。

聯邦參議員魯比歐（Marco Rubio）15日推文指出，參院版「香港人權與民主法案」已啟動「熱線」機制，法案可能最快下周能通過。

談及美中關係時，龐培歐表示，美方當今面對中共的挑戰，他們經常不遵守承諾；龐培歐舉例，香港「一國兩制」，希望中方繼續信守這項承諾，以及習近平承諾不會在南海軍事化，他還是做了。