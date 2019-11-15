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江蘇響水爆炸事故 兩名副省長分別採警告、記過處分

2019-11-15 19:21聯合報 特派記者林宸誼／上海即時報導

江蘇鹽城響水縣化工廠3月發生重大爆炸，至少47人死、逾640人傷。圖╱中新社
江蘇鹽城響水縣化工廠3月發生重大爆炸，至少47人死、逾640人傷。圖╱中新社
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發生在今年3月的江蘇響水化工廠爆炸事故中共中央紀委國家監委日前經中共中央批准，對江蘇省委常委、常務副省長樊金龍和江蘇省副省長費高雲，分別給予黨內警告處分、以及政務記過處分，並對失職失責問題立案審查調查。

大陸國務院批覆並公布調查報告指出，是一起長期違法貯存危險廢物導致自燃進而引發爆炸的特別重大生產安全責任事故，導致78死76重傷，經濟損失人民幣19.86億元（約新台幣87.4億元）

大陸央視新聞用戶端報導，樊金龍作為負責安全生產（應急管理）工作的省委常委、常務副省長，對全省安全生產工作領導督促不力，對江蘇響水爆炸事故的發生負有重要領導責任。

費高雲作為先後分管、協管安全生產（應急管理），代管生態環境工作的副省長，對全省安全生產和環境保護工作領導督促不力，對事故的發生負有重要領導責任。

樊金龍、費高雲在推進安全生產和生態環境工作中領導不力，出現重大失誤，給黨的事業和人民群眾生命財產造成嚴重損失，產生惡劣影響，應予嚴肅問責。

依據「中國共產黨問責條例」「中國共產黨紀律處分條例」「中華人民共和國監察法」「行政機關公務員處分條例」等有關規定，經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予樊金龍黨內警告處分，由國家監委給予費高雲政務記過處分。

此外，江蘇省紀檢監察機關按照幹部管理許可權，對事故中涉嫌違紀違法問題的61名公職人員進行嚴肅問責；同時江蘇省公安機關對涉嫌違法問題的44名企業和仲介機構人員立案偵查並採取刑事強制措施。

2019年3月21日14時48分許，位於江蘇省鹽城市響水縣生態化工園區的天嘉宜化工有限公司，發生特別重大爆炸事故，造成78人死亡、76人重傷，640人住院治療。

事故調查組認定，天嘉宜公司無視國家環境保護和安全生產法律法規，刻意瞞報、違法貯存、違法處置硝化廢料，安全環保管理混亂，日常檢查弄虛作假，固廢倉庫等工程未批先建，相關環評、安評等仲介服務機構嚴重違法違規，出具虛假失實評價報告。

事故調查組同時認定，江蘇省各級應急管理部門履行安全生產綜合監管職責不到位，生態環境部門未認真履行危險廢物監管職責，工信、市場監管、規劃、住建和消防等部門也不同程度存在違規行為。

此外，響水縣和生態化工園區招商引資安全環保把關不嚴，對天嘉宜公司長期存在的重大風險隱患視而不見，復產把關流於形式。

江蘇省、鹽城市未認真落實地方黨政領導幹部安全生產責任制，重大安全風險排查管控不全面、不深入、不扎實。

事故調查組在調查中發現的違法違紀違規問題線索，已移交有關方面查處，對發現的安全生產突出問題已移交有關部門和地方處理。

事故爆炸中共國務院

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