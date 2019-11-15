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港示威者自行運作中大校園 外籍師發現這些驚奇的情況

2019-11-15 18:18聯合報 記者許依晨／台北即時報導

香港中文大學連日來有示威者駐守，中大人類學系系主任麥高登（Gordon Mathews）今日在其臉書發文，表示近日中大員工已離開學校，校園內正有一些令人驚奇的事（amazing things）正在發生。他也擔憂，不希望最終以可怕的暴力告終。

立場新聞報導，他指出，校內餐廳被學生接管，當中不少志願者為示威者烹煮食物，當中更包括專業廚師，亦有人士駕車到校園外，捐贈食物及其他用品予示威者。

麥高登稱，有示威者發現校巴的鑰匙，便在校園裡開車，他形容是危險且滑稽的（More dangerously and comically）；至於校園有數輛被棄置的校巴，則有人士用作學習駕駛。

麥高登又指，他還發現一件有趣的事，現在不受成年人的監督，年輕人在宿舍裡出雙入對，他形容是「浪漫的綻放（blossoming of romance）。

他還提到，數日以來校園裡沒有搶劫的事情發生，認為十分了不起。

對於不少校職員已搬至飯店居住，麥高登則表示自己會繼續留在校園內，他認為仍是十分安全的地方，更有大陸學生、美國研究生及香港學生昨日一同在屋頂喝酒聊天，討論近日事況發展。

但他擔心，這種輕鬆的情況，可能警方大規模爆炸和可怕的暴力告終（massive explosion and terrible violence），並期望這事情不會發生。

中文大學二號橋昨出現「出入境管制」站，示威者自行把守檢查，對經過者搜身。（明報）
中文大學二號橋昨出現「出入境管制」站，示威者自行把守檢查，對經過者搜身。（明報）
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