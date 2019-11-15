習近平「三個嚴重」說，是對港止暴制亂的最強音
2019-11-15 18:02聯合報 大陸新聞中心／即時報導
大陸國務院港澳辦發言人楊光表示，國家主席習近平在巴西出席金磚國家領導人會晤時就香港局勢發表的講話，是發出中央政府對香港止暴制亂工作的最強音，港澳辦將堅決貫徹落實，全力支持特區政府依法加大對激進暴力犯罪活動的懲治力度，盡快恢復社會正常秩序。
習近平於當地時間14日巴西首都巴西利亞出席金磚國家領導人第11次會晤時，「就當前香港局勢表明中國政府嚴正立場」。
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習近平提出「三個嚴重」、「三個堅定支持」與「三個堅定不移」。
新華社報導，習近平稱，香港持續發生的激進暴力犯罪行為，嚴重踐踏法治和社會秩序，嚴重破壞香港繁榮穩定，嚴重挑戰「一國兩制」原則底線。
他說，「止暴制亂、恢復秩序」是香港當前最緊迫的任務。「我們將繼續堅定支持行政長官帶領香港特別行政區政府依法施政，堅定支持香港警方嚴正執法，堅定支持香港司法機構依法懲治暴力犯罪分子」。
習近平說，「中國政府維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，貫徹『一國兩制』方針的決心堅定不移，反對任何外部勢力干涉香港事務的決心堅定不移」。
港澳辦發言人楊光今天解讀說，習近平的重要講話，表明中央政府的嚴正立場，習指出激進暴力犯罪活動的嚴重危害和實質，明確宣示中央政府對香港局勢的基本立場和態度，明確提出當前最緊迫的任務，為穩定香港局勢指明方向和路徑。
楊光表示，習的講話是對行政長官林鄭月娥領導的特區政府的強而有力支持、對廣大市民的巨大鼓舞、對激進暴亂分子及其幕後支持勢力的嚴厲警告。
他說，港澳辦將繼續堅定支持林鄭月娥帶領特區政府依法施政，堅定支持香港警方嚴正執法及香港司法機構依法懲治暴力犯罪分子。
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