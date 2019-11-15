208名詐欺犯蒙面、穿軍大衣 從菲律賓「送中」有4名台灣人

2019-11-15 16:05 世界日報 中國新聞組／北京15日電



中國警方與菲律賓合作破獲一宗投資詐騙案，抓獲208名犯罪嫌疑人。圖／中新社 分享 facebook

電信詐騙犯罪猖獗，近年來並已跨境犯案，中國警方與菲律賓合作破獲一宗投資詐騙案，抓獲208名犯罪嫌疑人，這批犯罪嫌疑人14日身穿「軍大衣」戴黑色頭罩，包機被押解回中國。

新華社報導，這起跨境電信網絡詐騙案，涉及案件達千餘起，金額上億元，經兩個多月的偵查，中國公安部於上月9日夜聯合菲律賓方面開展集中收網行動，一舉搗毀設在菲律賓馬尼拉市的一個特大電信詐騙犯罪窩點，打掉12個團伙，當場查獲一大批作案電腦、手機、員工名冊等犯罪證據。經初步核查，涉及案件達千餘起，涉案金額上億元。

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星島日報報導，這起詐騙案抓捕五百多人，其中逾420人是中國公民，河北警方14日以三架包機將其中208人押解回國，嫌犯都身穿綠色「軍大衣」，戴著黑色頭罩。據悉，由於兩地溫差較大，河北警方斥資近5萬元人民幣為嫌犯們添置了「軍大衣」等防寒物品。

報導指出，菲律賓執法部門早前收到中方提供的信息，稱位於馬里拉的金聯通科技公司參與「殺豬盤」詐騙活動，菲國警察隨後在該公司查獲涉嫌電信詐騙的五百多名外籍人士，其中424人是中國籍、4名台灣人。

菲律賓移民局發布新聞稿表示，將以5班包機將其中312名中國籍嫌犯和21名未成年人士遣返河北石家莊及吉林長春。

另據媒體報導，共有528名河北警方赴菲律賓執行押解208疑犯回石家莊的任務。中菲警方交接完畢疑犯上機後，直接返回國內，整個押解過程約12個小時。

此次搗毀的12個窩點都是通過網絡交友誘導賭博和投資實施詐騙，常見詐騙手法為，犯罪嫌疑人通過購買虛假身分在各種網絡社交平台註冊，假扮單身高富帥、白富美、成功人士等身分，在婚戀、交友網站尋找有需求的用戶，通過一段時間的網上交流增進信任與好感，並確立男女朋友關係，繼而誘導受害人進行網絡博彩或投資。其間，犯罪嫌疑人先讓受害人獲得小利，而後誘騙其不斷加大投入，最後通過後台修改數據或直接關閉賭博、投資平台非法獲利。