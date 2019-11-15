中國2020探測火星計畫曝光 建140米高塔柱模擬降落

2019-11-15 14:49 世界日報 北京15日電



來源：YouTube

中國新聞組／北京15日電

隨著嫦娥系列探測器的成功登月，中國下一個探測目標已鎖定火星，計畫於2020年擇機實施，實現火星環繞、著陸和巡視。中國國家航天局14日邀請部分外國駐地使館及國際組織人員，赴河北懷來參觀首次火星探測任務相關試驗設施。這也是中國火星探測任務首次公開亮相。

分享 facebook

央視報導，中國首次火星探測任務計畫於2020年擇機實施，目標是透過一次發射任務，實現火星環繞和著陸巡視，進行火星全球性和綜合性探測，可以進行火星表面重點區域精細巡視勘查。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

綜合媒體報導，本次著陸器懸停避障試驗在亞洲最大的地外天體著陸綜合試驗場進行，這也是中國火星探測任務首次公開亮相。本次試驗在高達140米的六組塔柱模擬系統內，模擬著陸器在火星環境下懸停、避障、緩速下降的過程，最後成功完成首次著陸器懸停避障試驗。

該系統由六組鋼結構的塔柱通過環形架連接成柱形的鋼體結構。六組塔柱高140米，形成直徑120米的環形內側。

大公報報導，中國首次火星探測任務總設計師張榮橋介紹，為了在地球表面模擬火星的環境，中國專門建設了這套模擬系統。在模擬試驗現場，可以看到著陸器在70米的高度脫離主體航天器後下降，在67米高處懸停，尋找火星表面適宜著陸地點後避開障礙物，最後降至地表20米的高度。

張榮橋表示，火星探測器發射後大約需要七個月時間飛行抵達火星，最後在火星降落只有七分鐘的時間，而這七分鐘是整個過程中最困難的環節。

這是由於火星與地球相比，其重力加速度只有後者的三分之一。

中國空間技術研究院空間科學與深空探測首席科學家葉培建此前曾透露，中國的火星探測目標是對整個火星進行全球觀測、探測器降落在火星以及火星車在火星上巡視勘測，「這將是全世界第一次在一次任務當中完成三個目標。」