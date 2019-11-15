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中國2020探測火星計畫曝光 建140米高塔柱模擬降落

2019-11-15 14:49世界日報 北京15日電

來源：YouTube

中國新聞組／北京15日電

隨著嫦娥系列探測器的成功登月，中國下一個探測目標已鎖定火星，計畫於2020年擇機實施，實現火星環繞、著陸和巡視。中國國家航天局14日邀請部分外國駐地使館及國際組織人員，赴河北懷來參觀首次火星探測任務相關試驗設施。這也是中國火星探測任務首次公開亮相。

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央視報導，中國首次火星探測任務計畫於2020年擇機實施，目標是透過一次發射任務，實現火星環繞和著陸巡視，進行火星全球性和綜合性探測，可以進行火星表面重點區域精細巡視勘查。

綜合媒體報導，本次著陸器懸停避障試驗在亞洲最大的地外天體著陸綜合試驗場進行，這也是中國火星探測任務首次公開亮相。本次試驗在高達140米的六組塔柱模擬系統內，模擬著陸器在火星環境下懸停、避障、緩速下降的過程，最後成功完成首次著陸器懸停避障試驗。

該系統由六組鋼結構的塔柱通過環形架連接成柱形的鋼體結構。六組塔柱高140米，形成直徑120米的環形內側。

大公報報導，中國首次火星探測任務總設計師張榮橋介紹，為了在地球表面模擬火星的環境，中國專門建設了這套模擬系統。在模擬試驗現場，可以看到著陸器在70米的高度脫離主體航天器後下降，在67米高處懸停，尋找火星表面適宜著陸地點後避開障礙物，最後降至地表20米的高度。

張榮橋表示，火星探測器發射後大約需要七個月時間飛行抵達火星，最後在火星降落只有七分鐘的時間，而這七分鐘是整個過程中最困難的環節。

這是由於火星與地球相比，其重力加速度只有後者的三分之一。

中國空間技術研究院空間科學與深空探測首席科學家葉培建此前曾透露，中國的火星探測目標是對整個火星進行全球觀測、探測器降落在火星以及火星車在火星上巡視勘測，「這將是全世界第一次在一次任務當中完成三個目標。」

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