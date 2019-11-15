港七旬清潔工遭擲磚砸死 港府：務將暴徒繩之於法
2019-11-15 10:33
聯合報 記者許依晨
／台北即時報導
綜合多家港媒消息，13日疑似遭示威者扔磚擊中頭部的七旬老人14日晚22時51分證實不治。15日凌晨，香港特區政府就此事回應，指出對「暴徒」惡行表示憤慨，警方會全力追查，務求將「暴徒」繩之於法。
綜合港媒報導，被砸中的傷者是一名清潔工，當天發現有市民在清理路障，也一起加入，但疑似因為民眾與黑衣人起了衝突，互相丟磚塊與竹條，清潔工被磚塊砸中，當場倒地失去知覺，左邊太陽穴位置腫起。
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清潔工被送往醫院急救，檢查後發現「腦幹死亡」。其家屬早前同意患者病情惡化至不能逆轉時，不作心肺復甦術搶救。威爾斯親王醫院表示，院方對病人離世深感難過，向家屬致以深切慰問，並會提供可行協助。
港府「新聞公報」網頁今日凌晨發出食物環境衞生署的聲明，表示對一名街道潔淨服務承辦商員工受傷死亡深表惋惜，正致力為死者親屬提供協助。
聲明說，該名年長員工於13日在午休期間於北區大會堂附近懷疑被暴徒投擲硬物擊中頭部，導致重傷危殆，並於昨日（14日）晚上在威爾斯親王醫院證實不治。
食環署發言人表示，對事件感到十分難過，並向死者家屬致以深切慰問，已要求承辦商盡快處理勞工保險及補償事宜，亦已得到死者家屬同意將個案轉介予社會福利署跟進。
香港有組織罪案及三合會調查科14日表示，警方新界北重案組現時以傷人案方向處理案件，並已鎖定疑似涉案人士。
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