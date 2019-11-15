網傳北京新增鼠疫病例 官方澄清
2019-11-15 10:16中央社 北京15日電
兩名中國內蒙古自治區患者日前在北京確診鼠疫的消息引發民眾憂心，網傳本地兩家醫院也出現疑似病例，但北京市官方澄清說，疑似患者已排除鼠疫的可能，解除隔離觀察。
官媒中新網今天引述北京市衛生健康委員會表示，北京市無新增鼠疫病例。
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報導說，網傳北京宣武醫院和北京兒童醫院發現鼠疫疑似病例，官方結合專家力量對兩名來自內蒙古鄂爾多斯市的患者綜合判斷，患者不符合鼠疫診斷標準，排除鼠疫病情，解除隔離觀察。
北京市衛生健康委並指出，先前另兩名來自內蒙古錫林郭勒盟的鼠疫確診患者，一名病情穩定，另一名病情仍然危重，略有好轉，正對症治療。
北京市衛生健康委強調，截至目前為止，北京市無新增鼠疫病例，也未接到密切接觸者出現發熱等相關異常情況的報告。
此外，新京報網昨天引述中國國家衛生健康委員會先前通報的傳染病疫情數據說，甘肅省酒泉市9月曾出現一例敗血型鼠疫病例，患者已死亡。
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