親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

影／韓國瑜至少在6地置產 孫大千：「老大哥」提供爆料

港律政司長倫敦遇襲混亂中跌倒受傷 林鄭憤慨轟：野蠻

網傳北京新增鼠疫病例 官方澄清

2019-11-15 10:16中央社 北京15日電

兩名中國內蒙古自治區患者日前在北京確診鼠疫的消息引發民眾憂心，網傳本地兩家醫院也出現疑似病例，但北京市官方澄清說，疑似患者已排除鼠疫的可能，解除隔離觀察。

官媒中新網今天引述北京市衛生健康委員會表示，北京市無新增鼠疫病例。

報導說，網傳北京宣武醫院和北京兒童醫院發現鼠疫疑似病例，官方結合專家力量對兩名來自內蒙古鄂爾多斯市的患者綜合判斷，患者不符合鼠疫診斷標準，排除鼠疫病情，解除隔離觀察。

北京市衛生健康委並指出，先前另兩名來自內蒙古錫林郭勒盟的鼠疫確診患者，一名病情穩定，另一名病情仍然危重，略有好轉，正對症治療。

北京市衛生健康委強調，截至目前為止，北京市無新增鼠疫病例，也未接到密切接觸者出現發熱等相關異常情況的報告。

此外，新京報網昨天引述中國國家衛生健康委員會先前通報的傳染病疫情數據說，甘肅省酒泉市9月曾出現一例敗血型鼠疫病例，患者已死亡。

北京患者內蒙古

相關新聞

大陸最高法院：未依法批准 不得非法從事配資業務

2019-11-14 21:13

大陸火星探測首度公開亮相 計畫2020年擇機實施

2019-11-14 13:53

陸推新措施 深化兩岸體育融合發展

2019-11-14 08:50

陸國台辦發言人馬曉光：中國官方證實 三名台灣人接受調查

2019-11-13 21:14

因應反送中風暴 教育部緊急成立在港台生協處專案小組

2019-11-13 18:20

馬曉光：台灣曾有機遇參與RCEP 但民進黨政府破壞局面

2019-11-13 11:18

情勢緊張？深圳共青團宣布 為香港陸生提供7天免費住宿

2019-11-13 10:16

香港交通遭嚴重破壞近乎癱瘓 13日可彈性上課、上班

2019-11-13 08:47

設隔離區 北京朝陽醫院確診兩名鼠疫患者

2019-11-13 00:42

還不起欠款 逾800個中國地方政府列失信被執行人

2019-11-12 21:36

獨裁、人權遭大陸刪文 史諾登宣布將公布新書敏感內容

2019-11-12 21:23

愛國教育新綱 中共要「祖國統一」、「一國兩制」被寫入

2019-11-12 21:02

大陸打貪官 前北京市政協副主席收賄八千多萬元人民幣判十年

2019-11-12 20:27

李肇星爆料與哥斯大黎加建交細節 約在墨西哥城談判

2019-11-12 19:54

澳門又發大紅包 永久居民每人獲1萬澳元

2019-11-12 17:15

陸媒指台拒絕延長春節加班機 民航局：與事實不符

2019-11-12 14:33

台商籲勿剝奪返台投票、過年機會

2019-11-12 14:16

我拒加開春節加班機 國民黨團：蔡政府心中只有選舉

2019-11-12 14:15

習近平會希臘總統 「中不搞國強必霸，也不認同零和遊戲」

2019-11-12 13:09

大陸稱台拒絕延長春節加班機 民航局駁：和事實不符

2019-11-12 13:00

兩岸春節加班機沒著落 陸媒指台民航拒絕

2019-11-12 11:12
看更多

熱門文章

為何返台仍不願念國內大學？香港台生家長道出心聲

2019-11-14 19:32

習近平：止暴制亂、恢復秩序是香港當前最緊迫的任務

2019-11-14 22:18

大陸光棍節辦百人相親 卻因這件事女生全走光

2019-11-14 20:43

上百名陸生上傳個人證件撐港生：自由不死 中共必亡

2019-11-14 16:23

港府官員稱：情勢急轉直下 香港陷無政府狀態

2019-11-14 15:12

中文大學有香港霍格華茲美名 「中大人」張曼娟不捨：心痛如絞

2019-11-14 15:43

黑衣人設「入境處」攔查人車 港中大高層稱學校被接管

2019-11-15 09:00

大學校園淪反送中抗議戰場 香港大學生怎麼說

2019-11-14 21:42

獨／被指神隱 港城大校長郭位：團隊6月起密切關注事態

2019-11-14 13:47

香港教育局宣布 全港學校明天至周日繼續停課

2019-11-14 12:00

影／香港示威者武力升級 弓箭標槍阻港警入校園

2019-11-14 15:23

大學校園暴力持續 港警在理大附近射催淚彈

2019-11-14 18:28

美參院啟動「熱線」 加速表決「香港人權與民主法案」

2019-11-15 03:57

她風衣遭列車夾住使出「金蟬脫殼」 網友嘆「上班族的心酸」

2019-11-14 16:52

習近平：止暴制亂 香港最緊迫任務

2019-11-14 23:46

大陸追星多失控？ 她被爸砍死 她逼死老爸…12年後吐心聲

2019-11-14 11:00

習近平：香港暴力犯罪 嚴重挑戰「一國兩制」原則底線

2019-11-14 22:28

香港律政司長倫敦遇襲受傷 港府強烈譴責

2019-11-15 09:56

反送中衝突升級 港鐵宣布：15個車站今晚8時關閉

2019-11-14 18:18

香港多所大學淪抗爭堡壘 中大遭不明黑衣人接管

2019-11-15 09:03

傳武警將進入校園台生急撤 過程「就像戰爭逃難」

2019-11-14 13:56

港府否認實施宵禁 增設百人特務警止暴

2019-11-15 00:11

港警稱中大校園成暴徒兵工廠 與恐怖主義走近一步

2019-11-14 16:59

香港反送中抗爭 傳出首宗無辜民眾遭擊身亡

2019-11-15 09:34

在港台生大撤退 香港科大、理大台生也要回台了

2019-11-14 18:11

反示威人士持棍圍毆黑衣人 有女子疑被捉走

2019-11-14 13:07

《環時》引述消息人士指出 香港周末或實施宵禁

2019-11-14 16:31

招聯會：赴港台生返台就學比照311模式以外加名額入學

2019-11-14 18:09

土豪婚禮超狂！為博老婆一笑 他包直升機灑下鮮花紅包雨

2019-11-14 16:56

香港教長：全港停課是沒有選擇的決定

2019-11-14 18:24

香港紅磡海底隧道收費亭、電箱多處被縱火

2019-11-14 21:35

逾半旅港台生返台 頂大招手「搶人」

2019-11-14 23:43

香港中文大學淪陷後 理工大學成示威者新戰線

2019-11-15 09:56

曾稱港青殺紅眼暴徒 葉毓蘭：民主無法治基礎是假的

2019-11-14 10:57

香港高層昨夜會議 若更強硬也將承受後果

2019-11-14 16:57

宵禁？取消選舉？林鄭深夜緊急會議受關注

2019-11-14 14:21

香港兩派議員要求官員辭職 張建宗：決心繼續工作

2019-11-14 19:15

港中大淪陷？港媒稱黑衣人盤踞成無政府狀態

2019-11-15 09:30

紅磡砂石車衝路障被擲汽油彈 車身起火

2019-11-14 20:42

港堵路示威連4天 大學周邊仍是戰場

2019-11-15 00:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top