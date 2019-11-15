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黑衣人設「入境處」攔查人車 港中大高層稱學校被接管

公部門月曆擺脫正經秒殺一本30萬 全球這家最辣

黑衣人設「入境處」攔查人車 港中大高層稱學校被接管

2019-11-15 09:00聯合報 記者許依晨／台北即時報導

香港反送中抗爭升級，港警日前攻進香港中文大學，校園成戰場。港媒報導，多間大學包括中大、理大、城大及浸大均被身分不明的蒙面黑衣人在校園出入口設「入境處」，「邊檢」截查人車，有學校高層稱校園被接管。

明報報導，多間大學出現身分不明的蒙面黑衣人在校園出入口設「入境處」，截查進入校園的人，要求出示學生證或記者證等，甚至搜包，其中，中大有大量非校內人於校園游走，查證件及限制運食物車輛與消防救護車進出，又有蒙面人駕駛校巴及破壞校內設施，部分行徑惹中大師生憂慮或不滿。

報導指出，有中大高層稱中大校園被接管，透露大學與書院昨午達共識，低調呼籲師生暫離。不過，中大否認撤離員生。

昨天中大校園平靜，與警方發生衝擊、位於吐露港公路上的「二號橋」有黑衣人駐守，有人繼續向公路投雜物以阻止車輛經過。

一名參與當天警民衝突的中大生說，相信大部分來校的均為協力保護中大的「手足」，而現時中大生也想方設法與他們協調，計劃安排更多中大生把守檢查站，讓有需要進入校園的人或車通過。

一名駐守二號橋「入境處」的示威者向明報承認自己並非中大生，解釋搜包原因是防止喬裝警員入校。

中大高層人員說，混集本校生及外來者的黑衣人基本上「接管校園」，校長段崇智亦已離開中大改往其他地方辦公；據他了解，大學與各書院昨取得共識，決定勸師生暫離，但不會高調稱為「撤離」，以免觸動示威者神經。

中文大學二號橋昨出現「出入境管制」，示威者自行把守檢查，對經過者搜身。（明報）
中文大學二號橋昨出現「出入境管制」，示威者自行把守檢查，對經過者搜身。（明報）
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