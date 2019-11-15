黑衣人設「入境處」攔查人車 港中大高層稱學校被接管
2019-11-15 09:00
聯合報 記者許依晨
／台北即時報導
香港反送中抗爭升級，港警日前攻進香港中文大學，校園成戰場。港媒報導，多間大學包括中大、理大、城大及浸大均被身分不明的蒙面黑衣人在校園出入口設「入境處」，「邊檢」截查人車，有學校高層稱校園被接管。
明報報導，多間大學出現身分不明的蒙面黑衣人在校園出入口設「入境處」，截查進入校園的人，要求出示學生證或記者證等，甚至搜包，其中，中大有大量非校內人於校園游走，查證件及限制運食物車輛與消防救護車進出，又有蒙面人駕駛校巴及破壞校內設施，部分行徑惹中大師生憂慮或不滿。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
報導指出，有中大高層稱中大校園被接管，透露大學與書院昨午達共識，低調呼籲師生暫離。不過，中大否認撤離員生。
昨天中大校園平靜，與警方發生衝擊、位於吐露港公路上的「二號橋」有黑衣人駐守，有人繼續向公路投雜物以阻止車輛經過。
一名參與當天警民衝突的中大生說，相信大部分來校的均為協力保護中大的「手足」，而現時中大生也想方設法與他們協調，計劃安排更多中大生把守檢查站，讓有需要進入校園的人或車通過。
一名駐守二號橋「入境處」的示威者向明報承認自己並非中大生，解釋搜包原因是防止喬裝警員入校。
中大高層人員說，混集本校生及外來者的黑衣人基本上「接管校園」，校長段崇智亦已離開中大改往其他地方辦公；據他了解，大學與各書院昨取得共識，決定勸師生暫離，但不會高調稱為「撤離」，以免觸動示威者神經。
留言