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大陸最高法院：未依法批准 不得非法從事配資業務

2019-11-14 21:13聯合報 記者張運祥╱即時報導

大陸最高人民法院14日發布《全國法院民商事審判工作會議紀要》，其中提出，融資融券是證券市場的主要信用交易方式和證券經營機構的核心業務之一，依法屬於國家特許經營的金融業務，未經依法批准，任何單位和個人不得非法從事配資（類似台灣丙種資金）業務。

新華社報導，在金融消費者權益保護方面，賣方機構未盡適當性義務導致金融消費者損失的，應當賠償金融消費者所受的實際損失。實際損失為損失的本金和利息，利息按照中國人民銀行發布的同期同類存款基準利率計算。

《紀要》重點對公司糾紛、合同糾紛、擔保糾紛、金融糾紛、破產糾紛等案件審理中存在的爭議問題統一裁判思路。

《紀要》共12部分130個問題，內容涉及公司、合同、擔保、金融、破產等民商事審判的絕大部分領域，直面民商事審判中的前沿疑難爭議問題，密切關注正在制定或修改過程中的民法典、公司法、證券法、破產法等法律的最新動態，密切跟蹤金融領域最新監管政策、民商法學最前沿理論研究成果。

最高人民法院民二庭負責人說，《紀要》的公佈對於統一裁判思路，規範法官自由裁量權，增強民商事審判的公開性、透明度及可預期性，提高司法公信力具有重要意義。

該負責人強調，《紀要》不是司法解釋，不能作為裁判依據進行援引。人民法院尚未審結的一審、二審案件，在裁判文書「本院認為」部分具體分析法律適用的理由時，可以根據《紀要》的相關規定進行說理。

大陸最高人民法院14日發布《全國法院民商事審判工作會議紀要》。圖／中新社
大陸最高人民法院14日發布《全國法院民商事審判工作會議紀要》。圖／中新社
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