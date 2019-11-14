為何返台仍不願念國內大學？香港台生家長道出心聲

2019-11-14 19:32 聯合報 記者 聯合報 記者 張錦弘 ／即時報導



香港反送中延燒進大學校園，過半留學香港的台生已搭機返台。兒子就讀香港科技大學三年級的黃媽媽表示，該校這學期的課程，原本12月上旬結束，之後期末考，到耶誕節前夕才放寒假，如今因反送中情勢激化，剩下兩周改為線上課程，也不用再返校考期末考，可以用報告、線上面試等替代，可能要到明年一月下學期開學後才返校。

她表示，今天凌晨兒子和部分香港科大台生結伴，一起提前搭車到機場，預定搭今晚班機，明天凌晨抵台。兒子原本還不想回台灣，是因周遭親友勸說才返台。

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黃媽媽說，兒子當年學測成績有機會上台大，但沒申請入學，選擇拿非全額獎學金念香港科大商學院，主要是看中香港的國際化環境及競爭力，港科大外籍生占超過三分之一，所有課程全英語上課，除有機會和日、韓、歐、美等各國優秀學生相互切磋，來自大陸的學生，很多是省狀元，更是認真，可以刺激台生努力學習，相較之下，台灣的大學生比較安逸。

她指出，港科大在寒暑假提供很多大公司的實習機會，學生若表現傑出，往往還沒畢業就已錄取正式人員，像他兒子就已找到外商公司的工作，除非反送中持續鬧到校園長期癱瘓，否則兒子應該不會考慮返台就讀。

不過，據她了解，少數留學香港的大一、大二學生，當初也錄取台大，申請休學最多保留兩年學籍，這類學生較有可能改念台大，但也要有足夠誘因才行；至於大三生，早已習慣當地環境、甚至已找到工作，較不可能返台就讀。不過，她最近聽說，讓香港台生以交換生身分返台念書，也是未來可能選項，台生或許還較可接受。