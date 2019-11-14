港警：記者將二噁英與催淚煙連上關係 令人摸不著頭腦
2019-11-14 19:25
聯合報 記者羅印冲
／即時報導
一名香港立場新聞記者表示，醫生證實他長出氯痤瘡，是人體積存高濃度二噁英的表徵。在今晚香港警方記者會上，有記者問到警方在未能確認催淚彈會否釋出二噁英前，會否停止使用。行動部高級警司汪威遜回應說，這問題將二噁英與警方使用的催淚煙連上關係，他摸不著頭腦，質疑為何有人與二噁英有關會「入催淚煙的數」。
據香港電台報導，汪威遜表示，警方使用的催淚煙名叫「CS」，根據公開醫學刊物所指，正常合法使用以驅散有暴力傾向的示威者屬安全，接觸後引發的永久後遺症證極少見。他說，使用催淚彈符合世界上準則，不同地方都有使用。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
有關警方現時使用的催淚彈是否中國製、濃度更高，汪威遜說，警方在國際市場作市場調查再買適合彈藥，不是針對某一國家。
立場新聞記者陳裕匡日前在Facebook上表示，醫生證實他患上了由類二噁英引致的氯痤瘡。
據報導，1979年，台中惠明盲校突有多名師生皮膚變黑，長出凹凹凸凸、又痛又癢的瘡，時而會排出帶有惡臭的油性分泌物。患者初時只以為是普通的皮膚病，但出現症狀的人愈來愈多，經調查後，發現學校使用的米糠油受到類二噁英樣多氯聯苯（polychlorinated biphenyl，簡稱PCB）的污染，導致患者PCB中毒，皮膚上的瘡就是氯痤瘡（chloracne）。
留言