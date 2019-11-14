港警：記者將二噁英與催淚煙連上關係 令人摸不著頭腦

2019-11-14 19:25 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ／即時報導



一名香港立場新聞記者表示，醫生證實他長出氯痤瘡，是人體積存高濃度二噁英的表徵。在今晚香港警方記者會上，有記者問到警方在未能確認催淚彈會否釋出二噁英前，會否停止使用。行動部高級警司汪威遜回應說，這問題將二噁英與警方使用的催淚煙連上關係，他摸不著頭腦，質疑為何有人與二噁英有關會「入催淚煙的數」。

據香港電台報導，汪威遜表示，警方使用的催淚煙名叫「CS」，根據公開醫學刊物所指，正常合法使用以驅散有暴力傾向的示威者屬安全，接觸後引發的永久後遺症證極少見。他說，使用催淚彈符合世界上準則，不同地方都有使用。

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有關警方現時使用的催淚彈是否中國製、濃度更高，汪威遜說，警方在國際市場作市場調查再買適合彈藥，不是針對某一國家。

立場新聞記者陳裕匡日前在Facebook上表示，醫生證實他患上了由類二噁英引致的氯痤瘡。