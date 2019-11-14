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港警：記者將二噁英與催淚煙連上關係 令人摸不著頭腦

2019-11-14 19:25聯合報 記者羅印冲／即時報導

一名香港立場新聞記者表示，醫生證實他長出氯痤瘡，是人體積存高濃度二噁英的表徵。在今晚香港警方記者會上，有記者問到警方在未能確認催淚彈會否釋出二噁英前，會否停止使用。行動部高級警司汪威遜回應說，這問題將二噁英與警方使用的催淚煙連上關係，他摸不著頭腦，質疑為何有人與二噁英有關會「入催淚煙的數」。

據香港電台報導，汪威遜表示，警方使用的催淚煙名叫「CS」，根據公開醫學刊物所指，正常合法使用以驅散有暴力傾向的示威者屬安全，接觸後引發的永久後遺症證極少見。他說，使用催淚彈符合世界上準則，不同地方都有使用。

有關警方現時使用的催淚彈是否中國製、濃度更高，汪威遜說，警方在國際市場作市場調查再買適合彈藥，不是針對某一國家。

立場新聞記者陳裕匡日前在Facebook上表示，醫生證實他患上了由類二噁英引致的氯痤瘡。

據報導，1979年，台中惠明盲校突有多名師生皮膚變黑，長出凹凹凸凸、又痛又癢的瘡，時而會排出帶有惡臭的油性分泌物。患者初時只以為是普通的皮膚病，但出現症狀的人愈來愈多，經調查後，發現學校使用的米糠油受到類二噁英樣多氯聯苯（polychlorinated biphenyl，簡稱PCB）的污染，導致患者PCB中毒，皮膚上的瘡就是氯痤瘡（chloracne）。

香港高級警司汪威遜說，記者將二噁英與催淚煙連上關係，使他摸不著頭腦。（取自香港電...
香港高級警司汪威遜說，記者將二噁英與催淚煙連上關係，使他摸不著頭腦。（取自香港電台）
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