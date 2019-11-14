反示威人士持棍圍毆黑衣人 有女子疑被捉走

2019-11-14 13:07 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 /即時報導



網友今（14）日繼續發起「大三罷」行動，在上水大會堂附近，中午出現一群手持鐵條及攻擊性武器的人士襲擊示威者，之後在地上留下一支警棍及警棍套，還傳出有女子疑似被捉走，事發後，上水大會堂附近有大量群眾聚集。

連續多日都有網友號召中環「和你lunch」及遊行，有上班族趁午飯時間出來塞爆中環。中午12時多，陸續有一批戴口罩的人士在中環聚集。

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中午12時半後，陸續有戴口罩的人士聚集在中環畢打街，他們站在馬路中間高呼：「光復香港，時代革命」等口號，也有人在馬路上放置雪糕筒，磚頭等阻塞交通。

香港警方稍早發出新聞稿，批評示威者今日繼續在全港多區大肆破壞，並在不同地區用雜物設置路障，嚴重破壞公共安全和秩序。警方稱，留意到今早在香港理工大學附近有人堵路，其間有市民自行清理路障時，被投擲磚頭和硬物，對於人身安全造成極大威脅。