香港教育局宣布 全港學校明天至周日繼續停課

2019-11-14 12:00 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ／即時報導



鑑於抗爭活動仍不斷，香港教育局宣布，全港學校持續停課至17日。（路透） 分享 facebook 繼周三宣布全港學校（包括幼稚園、小學、中學及特殊學校）14日停課後，香港教育局今日上午表示，鑑於堵路及阻礙交通服務情況持續，且範圍廣泛，基於安全考慮，全港學校15日至17日（周日）繼續停課。

香港教育局也再次強烈呼籲停止一切暴力及破壞行為，盡快讓社會回復秩序，讓學童安全上學。教育局並提醒學生停課期間應留在家中，不要在街上逗留，遠離危險，更切勿參加違法活動。

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香港各大學院校目前也基本全面停課。中文大學13日即宣布，鑒於蔓延全港的社會運動持續升溫，公共交通服務受到嚴重影響，校園多處地方及設施遭受嚴重損毀，本學期立即提前結束，所有大學及研究所課程全部取消，直到明年1月6日第二學期開始。

香港大學則宣布下半周（14至16日）所有課程暫停；香港科技大學早前就決定，關閉校園至17日，本學期剩餘約課堂將於下周起改為網路線上授課。香港其他大專院校，今明兩天課程也基本取消或改為網路線上授課。

香港城市大學14日則宣布，原訂23日舉行的全校畢業典禮取消。原本作為各學院畢業典禮的劉鳴煒學術樓13日疑遭人縱火破壞，因此本月16日至12月8日舉行的各學院畢業典禮也將取消。

香港城市大學表示，由於近期香港情況急速變化，暴力事件頻繁，校園被嚴重破壞，校方以學生及職員安全為重，不得不作此一艱難決定，並對此表示極度遺憾。