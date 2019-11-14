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教育部駐港人員今再協助13名台生搭機返台

2019-11-14 11:50聯合報 記者馮靖惠／台北即時報導

香港的大學校園連日發生嚴重警民衝突，教育部已於昨天成立在港台生協處專案小組，持續與在港台生保持聯繫。教育部表示，今天上午教育部駐港人員再協助13名在港就學台生搭機返台。

教育部表示，針對位處校園衝突較為嚴重的香港中文大學我國學生，昨日已有41名學生自行返抵台灣，另有71名學生由陸委會和教育部駐港人員一起協調中華航空公司昨日搭機返台，並由教育部於機場接機協助在港就學學生安全返家，另協助7名深夜未能返家的學生暫宿問題。今天上午教育部駐港人員也再協助13名在港就學台生搭機返台。

教育部表示，針對仍然在港的各校台生，教育部駐香港人員隨時與各大學台灣學生會保持密切聯繫，掌握各校相關情況及學生人身安全，並確認各校台生安全及需求。在港台生若遭遇緊急事故或有特殊需求，可撥打我駐港辦事處（駐地名稱：台北經濟文化辦事處）24小時急難救助專線（852-6143-9012）尋求協助，政府將提供學生必要協助。

教育部表示，教育部在港台生協處專案小組將持續與返港台生保持聯繫，因應返台的學生洽詢各項事宜、掌握動態及協處事宜等（教育部聯絡方式：賴信任科長，02-77366703，trust@mail.moe.gov.tw、吳英同先生，02-77366310，windowwunew@mail.moe.gov.tw）。

香港的大學校園連日發生嚴重警民衝突，教育部已於昨（13）日成立在港台生協處專案小...
香港的大學校園連日發生嚴重警民衝突，教育部已於昨（13）日成立在港台生協處專案小組，持續與在港台生保持聯繫，並因應返台學生洽詢各項事宜、掌握動態及協處相關需求。教育部表示，今天上午教育部駐港人員再協助13名在港就學台生搭機返台。本報資料照片
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