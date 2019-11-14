影／香港中文大學70多名台籍學生專案搭機返台

2019-11-14 02:46 攝影中心 記者 攝影中心 記者 陳嘉寧 ／桃園機場即時報導



香港反送中活動延伸進入校園，旅港台籍學生人數最多的香港中文大學台灣學生會，向我駐港辦事處請求專案安排返台。71名香港中文大學台籍學生14日凌晨0時20分搭乘中華航空公司班機返抵桃園機場，另有零星其他學校學生同機返台。

陸委會指出，香港中文大學有303名台籍學生，13日向駐港辦事處登記專案返台的有81人，但因為陸路交通等突發狀況，最後有71人搭上華航班機，為最大一批返台的旅港台籍學生。

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據了解，陸委會、教育部原本協調華航將CI-928班機放大機型疏運旅港學生，不過因為搭機人數沒有增加太多，最後還是以原本值勤的波音737-800型客機飛航。

14日凌晨0時20分班機停妥後，香港中文大學的學生陸續下機，部分人戴著口罩，神情顯得相當疲憊，顯露出經歷過動盪後緊繃的眼神，媒體記者上前詢問在學校的情況，大部分學生都不願意回應，低頭快閃。

陸委會官員漏夜在空橋門口迎接這批旅港學生，教育部官員則拿著標語在桃機第1航廈入境大廳管制區外等候。不過也因為媒體在現場採訪的關係，下機學生們並沒有上前求助。

香港中文大學1名學生指出，12日校園區內外出現狀況時，他都留在宿舍內沒有外出，可能因為風向的關係，屋內並沒有聞到催淚瓦斯的味道，只有從網路等媒介了解外面的情形，在台灣的父母親則透過社群媒體與他保持聯繫。

香港城市大學陳姓學生，14日凌晨單獨買機票搭乘同一班飛機返台，下機後他不願意曝光，來桃園機場接機的父親接受媒體訪問表示，他小孩讀經濟與金融這一區塊，考慮香港這方面教學與未來的發展還不錯，小孩也想到外面闖闖看，去年決定送小孩去香港城市大學就讀。

陳先生指出，小孩剛開始到香港城市大學就讀感覺還不錯，認為可以學到自己想學的東西，獲得與在台灣不一樣的學習經歷。沒想到才1年的時間大環境就出現改變，今年整體看起來差很多，如果去年知道會像現在這樣，就不會考慮送小孩去香港讀書。

陳先生以家長的角度不願意評論政治問題，他只認為，要給學生一個良好的讀書、受教育環境，這樣就夠了，其他的部分不是學生所需要的。

對於未來何去何從？陳先生表示，雖然學校通知本學期提早結束，但還沒有通知課業配套要如何做，初步了解可能要以視訊、線上學習等方式完成課業。至於將來怎麼走，應該是平靜之後再評估，是比較適合的時機。

香港中文大學張姓學生家長表示，12日晚間看到電視新聞報導，自己立刻就打電話要女兒返台，沿途更不斷以電話聯絡，直到飛機一落地，看到女兒走進入境大廳，心中的石頭才放下。要不要回去完成學業，會再與家人一起商量，不過看到女兒平安回家後，晚上可以好好的睡一覺。