馬雲：只把賺錢作為目的 企業發展不長久

2019-11-13 22:17 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 林宸誼 /杭州即時報導



阿里巴巴創始人、浙商總會會長馬雲13日表示，社會對企業對生意存在誤解，認為企業家只是想賺錢、賺更多的錢而已，但企業若只是為了賺錢是走不久的。

作為第五屆世界浙商大會兩場主體活動之一，13日下午論壇重點，圍繞在「企業傳承和歷史使命」、「科技競爭力和國際融合力」、「高水準存在和文化的力量」、「新領域和新經濟」等浙商發展的核心問題，展開討論。

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馬雲指出，企業一定要賺錢，因為錢是企業發展的資源，他在浙商身上看到的是情懷，浙商總會每年討論不是如何賺錢，而是如何面對未來的挑戰，因為每位企業家後面，有上百名、上千名員工，所以做企業不容易，對於誤解，想著去解釋，不如去證明。

他認為，現在的經濟越來越複雜，世界發生了劇烈的變化，因此企業家必須始終保持學習，除了學習，馬雲還強調了溝通的重要性，他表示企業家是孤獨的，所以交流很重要，企業家之間、企業家和管理層之間、管理層與員工之間都需要交流。