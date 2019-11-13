陸國台辦發言人馬曉光：中國官方證實 三名台灣人接受調查

2019-11-13 21:14 德國之聲 德國之聲中文網



陸國台辦发言人馬曉光。 圖／德國之聲中文網提供 分享 facebook

台灣外交部長吳釗燮上周對路透社表示，在中美貿易戰及內需疲軟的沖擊下，中國大陸經濟若持續放緩甚至惡化，執政的中國共產黨可能對台制造軍事沖突，以轉移內部壓力。對此，中國國台辦發言人馬曉光周三在例行記者會上回應說：吳釗燮的說辭完全是無稽之談，近乎胡說八道。他們為了撈取選舉利益，不斷編織各種謊言恐嚇、威脅、誤導台灣民眾，兩岸同胞都要保持高度警惕，不要被他們輕易誤導。

馬曉光還表示，中國的經濟形勢非常之好。他說：「;在當前復雜的世界經濟形勢下，大陸經濟發展風景依然獨好，這不是吳釗燮之流能夠唱衰的。反觀民進黨當局，對自己的經濟困境粉飾遮掩，根本無視台灣民眾的實際感受和台灣經濟民生下滑的實際狀況。我們堅定奉行和平統一的方針政策。」/p>

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此外，馬曉光還證實，確實有三名台灣人因涉嫌危害國家安全正在接受調查。馬曉光說：「我們一直依法打擊危害國家安全的犯罪活動，三個案例都是因為涉嫌從事涉嫌危害國家安全的活動，被大陸有關部門依法審查。據了解，有關部門嚴格依法辦案，已經通知了他們家屬，並根據 法律規定保障他們合法合法權利。」馬曉光還強調：「大陸方面一直依法打擊危害國家安全的犯罪活動，是正常的執法行為，並沒有說一段時期發生很多，或者容易很突兀。」

台灣媒體報道稱，上述三名失蹤人員分別是退休教授施正屏，南台灣兩岸關系協會聯合會主席蔡金樹以及民主派積極分子李孟居。其中施正屏和蔡金樹去年就告失蹤，而李孟居則是在今年八月失聯的。據報道，李孟居失蹤前曾向友人發送照片，展示解放軍在深圳口岸集結。

鑑於台灣人在中國大陸失聯的事件頻增，台灣已經發出針對中國大陸和香港的旅行警告，提醒台灣人前往香港或由香港轉赴中國大陸時提高警覺，注意自身安全。根據海基會的統計，2016年5月出任總統以來，海基會接獲台灣人前往中國後失聯的案件有149件，有67件無法獲得具體訊息行蹤。

2017年十一月，台灣民權活躍人士李明哲以「顛覆國家政權」罪名被判處五年監禁。李明哲妻子抱怨稱，丈夫關押地湖南省司法當局多次無辜取消或拖延探監申請。有報道稱，關押中的李明哲體重明顯下降，健康狀況非常糟糕。

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