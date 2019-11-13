抗爭升溫 香港中文大學宣布：本學期即時結束
2019-11-13 19:16
聯合報 記者許依晨
／即時報導
香港中文大學遭警方強行進入，警方與學生和民眾爆發嚴重衝突，再度引發全港動盪。香港中文大學校方今晚貼出公告，表示因「社會運動」持續升溫，公共交通服務受到嚴重影響，校園多處地方及設施遭受嚴重損毀，香港中文大學宣布2019-20年度第一學期即時結束。
香港中大表示，「同學及同事的安全是香港中文大學的首要考慮」，鑒於蔓延全港的社會運動持續升溫，公共交通服務受到嚴重影響，校園多處地方及設施遭受嚴重損毀，香港中文大學宣布2019-20年度第一學期即時結束，所有在大學本部進行的課堂包括本科生及研究生科目亦將即時取消，直至2020年1月6日第二學期開始。
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香港中大說，大學將成立一特別小組處理有關第一學期科目評核以及學習支援的詳細安排。至於在大學本部以外地方進行的教與學活動如醫學院的臨床課堂，以及在中環美國銀行中心進行的課堂，有關學系或學院將另行作出宣布。
香港中大表示，因應校園現時的狀況，居住於校園的同學如果需要協助，請與相關書院及研究院聯絡。
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