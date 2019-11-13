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反送中衝突升溫！ 香港中文大學宣布：本學期即起結束

因應反送中風暴 教育部緊急成立在港台生協處專案小組

2019-11-13 18:20聯合報 記者陳宛茜／即時報導

針對香港大學校園發生嚴重警民衝突，教育部傍晚發出聲明指出，目前香港中文大學已經有41位學生自行購票返抵台灣，另有81位學生由教育部駐港人員協調中華航空公司提供機位，並安排專車前往中大將學生安全送至機場搭機。教育部也已成立在港台生協處專案小組。

教育部指出，近日香港大學校園內爆發嚴重警民衝突，針對在港各校台生情況及人身安全，教育部駐香港人員隨時掌握相關情況，確認各校台生安全及需求，並與各大學台灣學生會保持密切聯繫。在港台生，若遭遇緊急事故，可撥打我駐港辦事處(駐地名稱：台北經濟文化辦事處)24小時急難救助專線(852-6143-9012)尋求協助。

教育部表示，教育部已成立在港台生協處專案小組，持續與返港台生保持聯繫，因應返台學生洽詢各項事宜、掌握動態及協處事宜等。 聯絡方式 (02)7736-6703、 (02)7736-6310或 0928536525。

香港中文大學12日晚爆發學生和警方的嚴重衝突，現場宛如戰場。 法新社
香港中文大學12日晚爆發學生和警方的嚴重衝突，現場宛如戰場。 法新社
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